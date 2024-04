Kakšni bosta usodi slovenskih klubov?

Pred klubi v ligi ABA je še zadnji krog rednega dela. Izjemno pomembna obračuna čakata slovenska kluba Cedevito Olimpijo in Krko, ki pa o svoji usodi več ne odločata sama. Ljubljanska zasedba se podaja v troboj za četrto mesto – to v končnici prinaša prednost domačega terena – z Zadrom in Mego. Cedevita Olimpija bo na parket stopila že danes v Zagrebu, ko bo gostovala pri Ciboni. Krko pa dan D čaka v soboto, ko bodo Novomeščani v boju za obstanek gostovali pri Čačku iz Borca, ob tem pa upali na pomoč FMP proti Mornarju.

Varovanci glavnega trenerja Zorana Martića za preboj na četrto mesto na lestvici danes v Zagrebu nujno potrebujejo zmago nad Cibono, ob tem pa mora Mega v soboto izgubiti na gostovanju pri Igokei. V primeru zmage Cedevite Olimpije in Mege, bi četrto mesto na lestvici zasedla Mega. Če Cedevita Olimpija v petek v Zagrebu doživi poraz, ob tem pa Zadar v ponedeljek premaga Partizan, bi Cedevita Olimpija redni del sezone zaključila na šestem mestu.

"Na zadnji tekmi rednega dela tekmovanja želimo prikazati čim boljšo predstavo in zabeležiti zmago proti Ciboni. V zadnjem kolu želimo odigrati čim boljšo tekmo in se na ta način že pripravljati tudi na končnico, ne glede na to, s kom in kje bomo igrali," je pred petkovo tekmo v Zagrebu za klubsko spletno stran povedal glavni trener ljubljanske ekipe.

Ali bo Krki uspelo? Foto: www.alesfevzer.com

Boj za obstanek pa v soboto čaka Krko, ki bo v Čačku pri Borcu lovila nujno zmago, ob tem pa v boju za 13. mesto upala na pomoč FMP proti Mornarju, saj bi Dolenjci ob morebitnem enakem izkupičku z Mornarjem zaradi boljšega medsebojnega izkupička na lestvici končali pred zasedbo iz Bara. Krka se bo morala v Čačku znajti brez Marka Radovanovića, ki si je proti Šentjurju med tednom težje poškodoval koleno, ob tem je že dlje časa odsoten tudi Jurij Macura.

"Želeli smo izkoristiti tekmo, porazdeliti minutažo in določene stvari natrenirati pred odhodom v Čačak, a se je obrnilo drugače. Upam, da se vseeno nekako sestavimo," je po zadnji zmagi nad Šentjurjem ob poškodbi Radovanovića dejal zaskrbljeni trener Krke Gašper Okorn.

Liga ABA, 26. krog

Petek, 5. april:

Sobota, 6. april:

Nedelja, 7. april:

Ponedeljek, 8. april:

Lestvica: