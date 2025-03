Partizan šele v podaljšku zlomil Krko, Budućnost spet premočna za Cedevito Olimpijo

Po reprezentančnem premoru se nadaljuje tekmovanje v ligi ABA. Košarkarji Cedevite Olimpije so v soboto v 21. krogu regionalne lige gostovali v Podgorici pri Budućnosti, ki jo vodi Andrej Žakelj, in izgubili z 78:95. Krka je v nedeljo v dvorani Leona Štuklja gostila beograjskega evroligaša Partizan. Tekma je šla v podaljšek, z 79:77 so zmagali gostje.

Po reprezentančnem odmoru se na parket vračajo tudi košarkarji v ligi ABA. Slovenski pokalni prvaki, košarkarji Cedevite Olimpije, so gostovali v Podgorici pri Budućnosti in izgubili z 78:95.

Podobno kot na prvi tekmi konec oktobra, ki so jo varovanci slovenskega trenerja Andreja Žaklja iz Podgorice dobili z 20 točkami razlike, Olimpija tudi danes ni imela realnih možnosti za zmago. Tekma je bila izenačena le uvodnih pet minut. V 13. minuti je imela Budućnost že 16 točk prednosti (35:19), Cedevita Olimpija pa se do konca dvoboja na manj kot šest točk (64:58) ni približala.

Natančno strelsko predstavo je prikazal JR Stewart, ki je v dobrih 27 minutah dosegel 24 točk (met za dve točki 5:6, trojke 3:5) in imel statistični indeks 30. Zmaji so doživeli deveti poraz, Črnogorci pa po 21 krogih in 12. zaporedni zmagi ostajajo na vrhu razpredelnice z vsega dvema porazoma.

Cedevita Olimpija bo štiri od petih tekem v marcu igrala pred domačimi gledalci. V sredo jo čaka dan D v Eurocupu, ko se bo v osmini finala evropskega pokala v Stožicah pomerila z Bešiktašem. Po gostovanju turškega predstavnika sledita še dve domači tekmi v ligi Aba proti Crveni zvezdi (9. 3.) in Zadru (16. 3.). Nato je na sporedu obračun z Mego v Beogradu, konec meseca pa še Borac v Stožicah.

Krka proti evroligašu

Krka je proti Partizanu prikazala borbeno predstavo, vmes tudi visoko vodila, a na koncu izgubila še petič zaporedoma v ligi Aba in 17. v letošnji sezoni regionalnega tekmovanja. S štirimi zmagami Novomeščani ostajajo na 14. mestu. Partizan je vpisal osmo zaporedno zmago, z izkupičkom zmag in porazov 19-2 pa je z Budućnostjo izenačen na prvem mestu lestvice.

Novomeščani so bili tisti, ki so prvi danes prevzeli pobudo na dvoboju. Ob koncu prve četrtine so si varovanci Dejana Jakare priigrali lepo prednost desetih točk (21:11).

Tudi po prvem odmoru košarkarji Krke niso popuščali in povišali prednost že na +18 (39:21). Dvomestno prednost so domačini zadržali ob odhodu v slačilnico, tudi ob pomoči slabega meta z razdalje Partizana, gostje so zadeli le eno trojko iz 11 poskusov v prvem polčasu.

A po glavnem odmoru se je tudi Krki met nekoliko ustavil, gostje so zaigrali bolje in se približali na vsega tri točke zaostanka sredi tretje četrtine. Novomeščani so zatem nekoliko strnili vrste in v sklepno četrtino odnesli sedem točk plusa.

V zadnji četrtini pa je bila četa Željka Obradovića bolj zbrana, se znova približala, nato pa slabih šest minut pred koncem tudi povedla pri 59:58. Do konca je sledil izenačen obračun, ekipi sta si prednost nekajkrat izmenjali. Jan Špan je minuto pred koncem zadel pomembno trojko za 67:65, Carlik Jones pa je tekmo popeljal v podaljške.

V podaljšku je nekoliko bolje kazalo gostom, Špan pa je nato z novo trojko 40 sekund pred koncem izid poravnal na 77:77. Odločilne proste mete je za Partizan šest sekund pred koncem unovčil Jones, v zadnjem napadu pa je bil neuspešen Jakob Čebašek.

Tayler Persons je pri Krki vpisal dvojni dvojček z 22 točkami in desetimi podajami, 13 točk je dodal Miha Cerkvenik, 11 pa Špan. Pri Partizanu je bil najbolj učinkovit Jones s 17 točkami in osmimi podajami, Duane Washington je pomagal s 16, Aleksej Pokuševski pa s 14 točkami.

