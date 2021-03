Olimpija zanesljivo do devete zaporedne zmage v ligi ABA

Košarkarji Cedevite Olimpije so v Čačku upravičili vlogo favorita in pri (pred)zadnjem moštvu tekmovanja prišla do devete zaporedne ABA-ligaške zmage. Gostitelji so stik držali nekje do druge polovice uvodne četrtine, ko so še vodili s 15:14, nato pa so Ljubljančani hitro ušli. V prvih desetih minutah so dosegli 27 točk in vodili za sedem, ob polčasu so vodili za +14 (56:42), v nadaljevanju prednost zvišali tudi na 24, na koncu pa domačinom dopustili, da so se približali, a zmaga nikoli ni bila ogrožena. Trener Jurica Golemac je priložnost za igro ponudil tudi mladima Roku Radoviću in Luki Ščuki.

Najbolj razpoložen košarkar ob zmagi s 95:82 je bil Kendrick Perry z 21 točkami in 8 skoki, Mikael Hopkins jih je dodal 14, kapetan Jaka Blažič (12). Pri Borcu se je Bryce Jones ustavil pri 26 točkah.

Cedevita Olimpija bo naslednjo tekmo regionalnega tekmovanja, v katerem poraza ne pozna že od decembra, odigrala čez teden dni pri Igokei.

V nedeljo bo na delu še en slovenski predstavnik, Krka bo gostila ekipo z vrha, Mego.

Liga ABA, 20. krog Sobota, 6. marec:

Borac : Cedevita Olimpija 82:95 (20:27, 42:56, 61:79)

Jones 26, Kočović 23; Perry 21, 8 asist., Hopkins 14, Blažič 12, 7 asist., 5 sk.



FMP : Igokea 82:87



19.00 Partizan - Cibona

21.00 Budućnost - Zadar Nedelja, 7. marec:

17.00 Krka - Mega Ponedeljek, 8. marec:

21.00 Split - Crvena zvezda