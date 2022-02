Olimpija se je namučila s Splitom, nov polom Krke

Za uvod v 20. krog lige ABA sta bila danes na delu oba slovenska kluba, ki sta bila polovično uspešna. Krka je v dvorani Leona Štuklja gostila Cibono, ki jo po novem vodi Gašper Okorn, in visoko izgubila. Hrvaška ekipa je bila boljša s kar 87:52. Cedevita Olimpija pa je po hudem boju prišla do zmage na gostovanju pri Splitu s 83:79.

Cedevita Olimpija je vpisala enajsto zmago v ligi Aba (11-7), šesto v gosteh oziroma četrto zaporedno v vseh tekmovanjih ter se uvrstila med prve štiri ekipe v regionalni eliti. V Splitu je slavila s 83:79.

Ljubljančani bodo naslednji teden nastopili v pokalu Spar, nove preizkušnje v ligi Aba in evropskem pokalu pa jih čakajo marca po reprezentančnem premoru. Najprej zaostala tekma lige Aba v Baru, nato pa tri domače tekme v nizu, dve v evropskem pokalu proti Budućnosti in Promitheas Patrasu ter z Mego iz Beograda.

Cedevita Olimpije je do dveh načrtovanih točk prišla težje od pričakovanj. Glavne zasluge za zmago ima Edo Murić, ki je v zadnjih sedmih minutah dosegel enajst od svojih 17 točk (met za dve 4:4, trojke 3:6, 9 skokov, indeks 27).

Najprej je pri zaostanku 62:64 vknjižil pet zaporednih točk, ko je Split, ki je v zadnjih desetih tekmah vpisal le eno zmago, v 37. minuti izenačil na 70:70, pa je ukradel žogo, ujel skok v napadu in zadel dve trojki. Zadnji žebelj v dalmatinsko krsto je 35 sekund pred koncem s trojko zabil Jogi Ferrell (79:74).

Krka spet nemočna

Košarkarji Krke so v dvoboju s tekmecem iz spodnjega dela razpredelnice lige Aba doživeli novo razočaranje. Cibona, ki je sicer že na prvi tekmi v Zagrebu v začetku novembra slavila z 38 točkami prednosti, je sredi Novega mesta zmagala s 87:52.

Novomeščani so tako doživeli dvanajsti zaporedni poraz - nazadnje so zmagali konec oktobra - in si s Splitom (3-15) delijo zadnje mesto, ki pomeni izpad iz elitne regionalne druščine.

Krka je izgubila še 12. zapored. Foto: Liga ABA/Krka/Drago Perko

Za Krko je bila to prva od treh tekem v nizu proti tekmecem v boju za obstanek. Po pokalnem in reprezentančnem premoru jo v začetku marca doma čaka Split, nato pa gostovanje pri Borcu iz Čačka. Preostalih šest tekem bo igrala z ekipami iz zgornjega dela lestvice; doma z Mego, FMP in Budućnostjo, v gosteh pa z Mornarjem, Crveno zvezdo in Igokeo.

Izbranci trenerja Daliborja Damjanovića so bili v zaostanku od samega začetka. Cibona, ki jo po novem vodi slovenski strokovnjak Gašper Okorn, je povedla s 14:2 in nato več ali manj le višala razliko. Prvo četrtino je dobila s 27:12, drugo s 26:13, tako da je bilo nadaljevanje pri vodstvu z 28 točkami zgolj formalnost.

Liga ABA, 20. krog: Petek, 11. februar:

Krka : Cibona 52:87

Lapornik M. 16, Stipčević 11; Gegić 22 (9 sk.), Reuvers 13 Split : Cedevita Olimpija 79:83

Shorter 19 (7 as.), Žganec 17 (7 sk.), ..., Barič 10, Kovačevič 3; Murić 17 (9 sk.), Blažič 14, Ferrell 11, Auguste, Dragić in Pullen 9 Sobota, 12. februar:

17.00 Igokea - Mornar

19.00 FMP - Partizan Nedelja, 13. februar:

17.00 Budućnost - Mega

19.00 Crvena zvezda - Zadar Ponedeljek, 14. februar:

18.00 Borac - SC Derby