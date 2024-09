V Stožice prihajata Golemac in Prepelič

Po poti v Srbijo in Romunijo, ki jo je zasedba Cedevite Olimpije sklenila s porazom v regionalni ligi proti FMP-ju v Železniku (62:75) in zmago v evropskem pokalu proti U-BT Cluju-Napoci (93:86), je pred zmaji nova zahtevna preizkušnja. V nedeljo ob 17.00 bodo v dvorani Stožice na tekmi drugega kroga gostili Dubaj, ki je v prvem kolu na domačem parketu premagal aktualne regionalne prvake, košarkarje Crvene zvezde.

Kot so sporočili iz kluba, so se zmaji v Slovenijo iz Romunije vrnili v četrtek zvečer, v petek pa po vrnitvi v Ljubljano v Stožicah opravili prvi trening. Po prilagojenem programu se na parket postopoma vrača Žiga Daneu, ki je prvo tekmo rednega dela regionalne lige zaključil po grozljivem padcu na parket v Železniku in nato v Cluju ni igral, saj so ga v slovenski prestolnici čakale dodatne preiskave, ki so pokazale, da je z njim vse v redu. Še vedno je zaradi bolezni s parketov odsoten Lovro Gnjidić, ki je v petek opravil dodatne preiskave, ki bodo dale jasnejšo sliko, koliko časa bo še odsoten.

Liga ABA, 2. krog

Sobota, 28. september:

Nedelja, 29. september:

Ponedeljek, 30. september:

Torek, 1. oktober:

Lestvica: