Cedevita Olimpija na gostovanju v Splitu

V novo regionalno sezono je Cedevita Olimpija vstopila z nedeljsko zmago nad Borcem iz Čačka v stoženski dvorani. Po zadržanem uvodu v tekmo so Zmaji v drugi polovici druge četrtine stopili na stopalko za plin in po 40 minutah igre je semafor kazal 98:81 v korist Golemčeve čete. Edo Murić je dosegel 17 točk, Alen Omić in Yogi Ferrell sta jih vknjižila po 17, Amar Alibegović jih je vknjižil 16, Aaron Harrison po 12.