Košarkarji Šenčurja do tesne zmage

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Košarkarji Gorenjske gradbene družbe Šenčur so v tekmi 5. kroga lige ABA 2 prišli do zmage.

Košarkarji Gorenjske gradbene družbe Šenčur so v tekmi 5. kroga lige ABA 2 prišli do zmage. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Košarkarji Gorenjske gradbene družbe Šenčur so v tekmi 5. kroga lige ABA 2 v Zlatiboru v petek tesno premagali Podgorico z 71:68 (22:19, 45:41, 64:48). Kansai Helios, ki je po štirih tekmah pri eni zmagi, bo tekmo petega kroga igral v nedeljo z ekipo TFT Mozzart Skopje.

Košarkarji Šenčurja so v tekmo krenili z manjšo prednostjo, nato pa sta si ekipi v prvem delu vodstvo nekajkrat izmenjali. Tretjo četrtino je Šenčur dobil z 19:7 in zdelo se je, da je dvoboj odločen, saj je vodil že za 16 točk. A je nato slovenska ekipa v zadnji četrtini zmogla le sedem točk, Podgorica se je zelo približala, vendar je Šenčur vendarle zdržal do konca obračuna.

Dalibor Đapa je za Šenčur zbral 18 točk, deset jih je pristavil Gaber Ožegovič. Za slovensko zasedbo je to druga zmaga v tej sezoni regionalne lige.

Liga ABA 2, 5. krog:

Petek, 17. november:

Sobota, 18. november:

Nedelja, 19. november:

Lestvica:

Preberite še: