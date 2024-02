Matković in Blažič vrhunska, a Olimpija mukoma do zmage

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Karlo Matković je dal na svoji zadnji tekmi za Cedevito Olimpijo 19 točk in imel še 9 skokov. Foto: Borac/Duško Radišić

Košarkarji Cedevite Olimpije so v 19. krogu lige Aba s 74:65 premagali Borac. Karlo Matković je na svoji zadnji tekmi za ljubljansko ekipo dal 19 točk in imel še 9 skokov. Drugi slovenski predstavnik Krka bo v torek pričakal SC Derby, ki ga vodi Dejan Jakara in je v prejšnjem krogu na kolena spravil ljubljansko moštvo.