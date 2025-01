Krka na zahtevnem gostovanju, cilj Cedevite Olimpije je jasen

Po zmagi s kar 57 točkami razlike v ligi OTP banka proti LTH Castings je pred košarkarji Krke nova preizkušnja v ligi ABA. Spartak je z devetimi zmagami in osmimi porazi osmi, Novomeščani so s štirimi zmagami manj 14. Prvo medsebojno tekmo na začetku oktobra je v Novem mestu dobil Spartak z 89:87, potem ko so košarkarji Krke še na začetku zadnje četrtine imeli 14 točk prednosti.

"Spartak je velik favorit. Imajo proračun in ekipo za top 4. Prvo tekmo proti njim smo dobro igrali, mogoče so nas nekoliko podcenjevali. Na njihovem parketu tega podcenjevanja ne bo. A kot vedno govorim, vsaka ekipa ima svoje slabosti. Imajo jih tudi oni. Mi jih bomo poskušali v čim večji meri izkoristiti in upamo na pozitiven rezultat," je pred tekmo dejal strateg Krke Dejan Jakara.

Cedevito Olimpijo čaka boj z zadnjeuvrščeno ekipo. Foto: Tine Ružič/Cedevita Olimpija

Košarkarje Cedevite Olimpije pa v nedeljo po štirih zaporednih gostovanjih na vseh tekmovanjih čaka nova domača preizkušnja. Zmaji se bodo v okviru 18. kroga v Stožicah ob 18. uri pomerili z Mornarjem. Ljubljanski košarkarji, ki so v prejšnjem krogu zmagali na gostovanju v Dubaju, so pred začetkom kroga na šestem mestu z izkupičkom desetih zmag in sedmih porazov, Mornar pa je zadnji, na 17 tekmah je zmagal le enkrat.

Liga ABA, 18. krog:

Sobota, 25. januar:

Nedelja, 26. januar:

Ponedeljek, 27. januar:

Lestvica: