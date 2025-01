Borac Krki zadal boleč poraz, Cedevita Olimpija proti Golemcu in Prepeliču

V 17. krogu lige ABA so košarkarji Krke na domačem parketu lovili zelo pomembno zmago v boju za obstanek proti Borcu, a ostali brez nje, gostje so zmagali z 79:90. Na drugi sobotni tekmi je Budućnost za skoraj 40 točk ugnala Split. Košarkarji Cedevite Olimpije bodo imeniten niz zmag skušali podaljšati v nedeljo na zahtevnem gostovanju pri Dubaju.

Košarkarji Krke so po veličastni zmagi prejšnji teden pri Megi v 17. krogu lige Aba na domačem parketu pokleknili pred Borcem. Gostje iz Čačka so zmagali z 90:79. S štirimi zmagami Novomeščani ostajajo na 14. mestu - za njimi sta Mornar (1-15) in Cibona (2-14) -, v naslednjih treh krogih pred odmorom za pokalna in reprezentančna tekmovanja pa bodo gostovali v Subotici pri Spartaku, gostili Cibono ter v začetku februarja odšli v Podgorici k Studentskemu centru.

Varovanci trenerja Dejana Jakare so tekmo odigrali pod svojimi sposobnostmi in predvsem brez prave energije. Gostje so vodili praktično celo tekmo. Preblisk v igri domačih je bil vložek Mihe Cerkvenika v tretji četrtini, ko je s 14 zaporednimi točkami Krko s 14 točk zaostanka (42:56) pripeljal na vsega koš razlike (59:61).

Novomeščani so na začetku zadnjega dela tudi povedli (70:68), a le za kratek čas, saj je sledil nov hud padec v njihovi igri, ki ga je Borac izkoristil in zasluženo prišel do pomembne zmage proti tekmecu iz spodnjega dela lestvice.

Ob izostanku Nika Bačvića in Marka Garcie so največ točk za Krko dosegli Cerkvenik (20 točk, trojke 5:7), Tibor Mirtić (15 točk, 4 skoke, 4 podaje) in Tayler Persons (13 točk, 9 podaj, 5 skokov).

Cedevita Olimpija je v odlični formi. Foto: Cedevita Olimpija Ljubljana

V nedeljo zahtevno delo čaka Cedevito Olimpijo, ki bo gostovala pri Dubaju z Jurico Golemcem in Klemnom Prepeličem. Zmaji so trenutno v imenitnem nizu, dosegli so pet zaporednih zmag na vseh tekmovanjih, na zadnjih 16 tekmah so zmagali štirinajstkrat. V ligi ABA so Ljubljančani trenutno na osmem mestu z izkupičkom 9-7, Dubaj je četrti z dvanajstimi zmagami in štirimi porazi, se pa zasedba Dubaja v obračun podaja s popotnico zmage nad Crveno zvezdo v prejšnjem krogu.

Liga ABA, 17. krog:

Sobota, 18. januar:

Nedelja, 19. januar:

Ponedeljek, 20. januar:

Lestvica: