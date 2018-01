Martić presenečen: Trije so me prosili, da jih zamenjam

Liga ABA, 16. krog

Košarkarji Petrol Olimpije so v 16. krogu lige ABA gostovali v Črni gori in visoko izgubili pri Mornarju (81:101), ki je v Ljubljani srečno prišel do zmage. Zmaji so tako izgubili prvi dvoboj pod vodstvom novega trenerja Zorana Martića.

Košarkarji Olimpije so doživeli nov poraz v ligi ABA. Kratkih rok so ostali na gostovanju pri Mornarju, ki se je utaboril na visokem četrtem mestu. Foto: Vid Ponikvar

Petrol Olimpija je odšel k Mornarju z lepo popotnico. Z novim trenerjem Zoranom Martićem so košarkarji sredi tedna v Ligi prvakov premagali nemški Bayreuth. Zmaji so se na gostovanje k Črnogorcem, ki so na prvi tekmi v Hali Tivoli srečno prišli do zmage s košem v zadnji sekundi, odpravili z optimizmom, nato pa naleteli na premočnega tekmeca in ostali praznih rok (81:101).

"Začetek je bil dober, a me je že v šesti ali sedmi minuti prve četrtine presenetila situacija ko so kar trije moji košarkarji zahtevali menjavo zaradi raznih zadev. Zaradi tega smo izgubili svoj ritem in dovolili Mornarju da se razigra, nakar so oni zaigrali zelo samozavestno. Nismo izpolnili glavnega cilja, igrati bolje in bolj čvrsto v obrambi ter da domačim bolje pariramo v skoku," je po tekmi dejal trener Olimpije.

Pravi derbi se obeta v nedeljo v Beogradu, kjer bo Crvena zvezda gostila Cedevito našega trenerja Jureta Zdovca.

Liga ABA, 16. krog Sobota

Mega Bemax : Budućnost 83:94

Čančar 15, Mushidi in Koprivica 12; Ivanović 18, Gordić 17, Gibson 15



Mornar : Petrol Olimpija 101:81

Vranješ 21, Needham 18, Pavić 15; Lorbek 19, Oliver 16 Nedelja

15.00, Cibona – MZT Skopje

17.00, Igokea – Partizan

19.00, Crvena zvezda – Cedevita Ponedeljek

21.00, Zadar - FMP