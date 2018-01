Zlati junak in nekdanji zmaj poglobil krizo Olimpije, Budućnosti derbi kroga

Košarkarji Olimpije so v četrtek le prekinili niz slabih tekem, nanizali so šest zaporednih porazov v štirih različnih tekmovanjih, ter si s pokalno zmago proti Helios Suns pripravili lepšo popotnico za vstop v leto 2018. Danes je bil njihov tekmec Mega Bemax, pred začetkom dvoboja sosed na lestvici na dnu razpredelnice.

Začetek je bil dober, a si domači v Stožicah niso pripravili priložnosti za večjo prednost. Do te so prišli šele v nadaljevanju, ko so sredi druge četrtine prvič povedli za +10 (32:22). Do konca polčasa se je prednost nekoliko stopila, vseeno pa so v drugi del zeleno-beli še vstopili z nekaj točkami prednosti.

Vodili tri četrtine, nato pa ...

Ta se je nato celo povečala in pri 46:33 je že kazalo, da bo zmaga ostala v Stožicah. A vse to ni pomagalo; Olimpija je šla v zadnji četrtini in zadnjih minutah po poti, kjer je bila na zadnjih tekmah že velikokrat: prednost se je topila in stopila in gostje s slovenskim reprezentantom Vlatkom Čančarjem so pri izidu 62:62 pokazali, da jih zanima tudi zmaga.

Neučinkovitost in napake domačih so se maščevale z vodstvom Mege Bemaxa v zadnji minuti s 74:67, na koncu so zmaji le nekoliko ublažili že deseti poraz v regionalnem tekmovanju, obenem pa tudi padli na predzadnje mesto lestvice.