Boleča zaušnica za Cedevito Olimpijo

Cedevita Olimpija je v prejšnjem krogu lige ABA naravnost navdušila in pred polno dvorano Tivoli na kolena spravila Crveno zvezdo, ki se je sicer v Ljubljani ustavila po napornem ritmu tekem, tokrat pa je bila prekratka na gostovanju pri Splitu. Ta je niz zaporednih zmag v vseh tekmovanjih podaljšal na štiri, v regionalni ligi pa je po vrsti na kolena spravil SC Derby, Igokeo, zdaj pa še Olimpijo. Ta je po porazu v Eurocupu sredi tedna zabeležila še drugi zaporedni poraz, skupno pa peti v tej sezoni lige ABA, ob tem ima zasedba Zorana Martića še enajst zmag. Split, ki ga vodi nekdanji trener zmajev Slaven Rimac, je zdaj pri izkupičku 7-9.

Prvi medsebojni obračun v sezoni s Splitom so košarkarji ljubljanskega kluba prepričljivo dobili (97:68), a je od takrat Split korenito dvignil svojo formo. Ta je v zadnjem obdobju izjemno vroč, saj je na zadnjih 16 tekmah v treh različnih tekmovanjih doživel le tri poraze. Da Cedevito Olimpijo v Dalmaciji čaka vse prej kot lahka naloga, je bila jasno že v prvih nekaj minutah. Zmaji so sicer še vodili s 5:4, nato pa so pobudo prevzeli gostitelji, ki so se razleteli po igrišču in po trojki Tonija Perkovića dobre tri minute pred koncem prve četrtine povedli z 20:12, na prvi odmor pa so se podali s prednostjo 25:20. Tudi v drugi četrtini so bili gostitelji ves čas korak pred tekmeci, ki so nekajkrat vodili z osmimi točkami prednosti, kolikor je znašala tudi prednost ob koncu prvega polčasa (55:47). Pri Splitu je bil v prvih 20 minutah zelo razpoložen Derek Funderburk, ki je dosegel 14 točk, pri Olimpiji se je Karlo Matković podpisal pod deset točk in pet skokov.

Shannon Shorter je bil s 25 točkami nerešljiva uganka za zmaje. Foto: KK Split/Ivica Čavka/liga ABA

Splitčani so na začetku tretje četrtine prvič na srečanju povedli z dvomestno razliko (57:47), a je Cedevita Olimpija nato le dodala na plin in dobri dve minuti pred koncem tretje četrtine po dveh zadetih prostih metih Roka Radovića po dolgem času izid poravnala (63:63). A gostitelji se niso dali, hitro so odgovorili z delnim izidom 8:0 in znova pobegnili (71:63), prednosti pa do konca srečanja niso več spustili iz rok. Dobrih sedem minut pred koncem je prednost Splita znašala že 16 točk (81:65), Olimpija se je 57 sekund pred koncem po zadetem prostem metu Gregorja Glasa še približala na 83:89, a več od tega ni šlo. Zmago domačih je nato s črte prostih metov le še potrdil Perković, Split pa se je veselil zmage s 93:85.

Matković je bil z 21 točkami in 12 skoki prvi igralec Cedevite Olimpije, DJ Stewart je dosegel 14 točk (2/2 za 3), dvomesten je bil še Radović z enajstimi točkami. Pri Splitu je pričakovano blestel Shannon Shorter, ki je dosegel 25 točk (3/3 za 3), šest skokov, podelil je osem asistenc.

Krka bo gostila Budućnost. Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com

Krka pred novo (pre)zahtevno nalogo

Krka bo na delu v nedeljo, ko bo ob 17. uri v dvorani Leona Štuklja gostovala Budućnost, ki jo vodi Andrej Žakelj. Novomeška zasedba je po 15 odigranih tekmah na predzadnjem mestu lige s tremi zmagami, podgoriška ekipa je četrta z izkupičkom 10-5. Budućnost je sicer v prejšnjem krogu po tesni končnici s 103:100 ugnala zadnji Mornar, Krka pa je morala na gostovanju priznati premoč Partizanu (76:96).

Liga ABA, 16. krog

