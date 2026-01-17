Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Š. L., STA

Sobota,
17. 1. 2026,
17.00

Osveženo pred

25 minut

Liga ABA, 15. krog

Zvečer poslastica v Stožicah, Glas blestel

Krka je ugnala FMP.

Krka je ugnala FMP.

Foto: Drago Perko/KK Krka

V 15. krogu lige ABA Cedevito Olimpijo ob 20.00 v Stožicah čaka srečanje z Budućnostjo. Že v četrtek so košarkarji Krke z 81:71 premagali FMP in prišli do četrte zmage v sezoni. Novomeščani so prvič v tej sezoni igrali v domači dvorani Leona Štuklja, ki je bila v septembrskih nalivih poplavljena, zdaj pa je spet nared za tekme dolenjskega kluba.

Liga ABA, 15. krog

Sobota, 17. januar:

Košarkarji Krke so prvič v tej sezoni igrali v domači dvorani Leona Štuklja, ki je bila sredi septembra poplavljena, in približno 800 gledalcev nagradili z všečno predstavo ter zmago proti FMP z 81:71.

Za Novomeščane je bila to četrta zmaga in druga zaporedna. FMP sicer niso premagali z 21 točkami razlike, kolikor so izgubili na začetku novembra v Beogradu, dve točki pa jima bosta prišli zelo prav v nadaljevanju sezone, ko se bodo v skupini borili za obstanek. Tam jih od sredine februarja do konca aprila čaka novih deset tekem proti petim tekmecem iz skupine B. Najboljši dve ekipi iz skupine se bosta uvrstili v četrtfinale, zadnja bo izpadla, predzadnjo pa čaka razigravanje s podprvakom lige ABA 2.

Blaž Mahkovic se je v začetku koledarskega leta iz Domžal preselil v Novo mesto.

Pred tem bo Krka odigrala še zadnje tri tekme rednega dela, najprej gostovanje pri Borcu iz Čačka ter nato domači preizkušnji s Splitom in Igokeo. Krka je z izjemo zadnjih nekaj minut prikazala eno najboljših iger v sezoni. Z ekipno predstavo si je v prvih treh četrtinah priigrala 19 točk prednosti in jih je v zadnjih desetih minutah brez težav tudi zadržala.

Pet igralcev Krke je imelo dvomestno število točk. Po 14 točk sta dosegla Blaž Mahkovic, ki se je po dolgih letih iz Heliosa preselil v Novo mesto, in Sukhmail Mathon (oba po šest skokov), Mario Ihring (sedem podaj) in Žak Smrekar (trojke 2:4) sta jih dodala po 11, Jan Rebec pa jih je zbral 12.

Ilirija je v tem krogu prosta.

Vienna Gregorja Glasa je v petek po dveh podaljških s 118:114 premagala Spartak iz Subotice. Glas je bil z 31 točkami, petimi skoki in štirimi asistencami prvi strelec tekme.

Dubaj Klemna Prepeliča je v soboto na delu pri Cluj-Napoci. Mega Urbana Krofliča bo v nedeljo gostovala pri Bosni, Studentski centar Matica Rebca pa v ponedeljek pri Igokei. Split Zorana Dragića se bo za konec kroga pomeril z Borcem.

Liga ABA, 15. krog

Četrtek, 15. januar:

Petek, 16. januar:

Sobota, 17. januar:

Nedelja, 18. januar:

Ponedeljek, 19. januar:

Lestvica:

