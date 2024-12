Zmago Prepeliča in Golemca si je ogledal tudi poseben gost

Novinec v ABA-ligaški druščini je na domačem parketu v Dubaju slavil po zaslugi drugega polčasa, ki so ga domači dobili z 52:34. Klemen Prepelič je ob zmagi svoje ekipe v 27 minutah na parketu dosegel 14 točk (2/2 za 2, 1/4 za 3, 7/10 prosti meti), k svojemu dosežku pa je dodal še pet asistenc in dva skoka. Prvi strelec ekipe je bil Awudu Abass s 26 točkami. Pri Igokei je Dragan Milosavljević dosegel 18 točk in šest skokov. Obračun v Coca Cola Areni si je s prvih vrsti ogledal tudi slovenski nogometni reprezentant Benjamin Šeško.

📸 @RBLeipzig star player Benjamin Šeško is another special guest at @dubaibasket - @BCIgokea match.



It's great to see you at #ABALiga courts, Benjamin! 🤗 pic.twitter.com/SuhZHhH9G5