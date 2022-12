Cedevita Olimpija po praznikih proti Mornarju

Vse od 22. decembra poteka 12. krog košarkarske lige ABA, tega pa bo v torek, 27. decembra zaključila ljubljanska Cedevita Olimpija, ki se bo doma pomerila z Mornarjem. Na vrhu lestvice sta beograjska kluba Partizan in Crvena zvezda, ki sta danes prišla do zanesljivih zmag.

Cedevito Olimpijo, zdaj šesto ekipo lige ABA v torek čaka obračun z enajstim Mornarjem. Ljubljančani so v tej sezoni jadranske lige osemkrat zmagali in dvakrat izgubili, s tekmo manj pa so trenutno na šestem mestu na lestvici. Mornar ima po enajstih odigranih tekmah na računu štiri zmage in sedem porazov.

Liga ABA, 12. krog:

Četrtek, 22. december:

Petek, 23. december:

Sobota, 24. december:

Nedelja, 25. december:

Torek, 27. december:

Lestvica:

