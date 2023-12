Igokea z zmago v Novem mestu skočila na vrh

Košarkarji Krke so v 11. krogu lige ABA v Novem mestu z 80:92 izgubili z Igokeo, ki so se ji prve tri četrtine dobro upirali, v zadnji pa niso zmogli več slediti gostom. Cedevita Olimpija bo v soboto gostovala v Baru pri Mornarju.

Danes je Krka tekmo začela bistveno bolje. V prvi četrtini sta bili ekipi enakovredni, a so bolje začeli domači, ki so si že priigrali štiri točke naskoka (18:14). Sledil pa je delni izid 8:0 za Igokeo, prvo četrtino pa sta ekipi nato končali izenačeni pri 27:27.

Druga četrtina je pripadla Krki, ki je dobro nadzorovala potek dvoboja, stekel je tudi met za tri točke (vseh sedem na tekmi so domači zadeli do odmora), tako da so Novomeščani kmalu prišli do prednosti petih točk, ki so jo zadržali do polčasa.

A dobre predstave iz prve polovice tekme niso prelili tudi v drugo. Gostje so v drugem delu tretje četrtine stopili zaostanek ter ob skromnem učinku domačih - v tem delu so dosegli le deset točk - tudi prišli do vodstva s 66:59. Podobno je bilo nato tudi v zadnjem delu. Igokea je prestavila na višjo raven in si kmalu priigrala dvoštevilčno prednost (81:66), ki je do konca ni več spustila iz rok. Bila je že na meji +20, a je domačim v zadnjih minutah le uspelo vsaj malo ublažiti poraz.

Za Krko sta Isaiah Cousins in Marko Radovanović dosegla po 14 točk, eno manj pa Jairus Hamilton. Pri gostih je bil s 25 neustavljiv Dragan Milosavljević.

Naslednjo tekmo bo Krka v ligi Aba igrala 16. decembra, ko jo v Stožicah čaka slovenski derbi s Cedevito Olimpijo.

Cedevita Olimpija k Mornarju

Drugega slovenskega predstavnika Cedevito Olimpijo pa po desetem evropskem porazu v tej sezoni v soboto čaka gostovanje v Baru pri Mornarju. Olimpija v nasprotju z Eurocupom v ligi ABA kaže boljše predstave, po desetih krogih je pri sedmih zmagah. Mornar je le z eno trenutno zadnjeuvrščena ekipa lige. V Baru se bodo Zmaji skušali vrniti na zmagovalne tirnice, saj so v zadnjem kolu doživeli poraz proti Zadru (73:79), pred tem pa zabeležili pet zaporednih zmag. Z nizom petih zaporednih porazov pa bo v dvoboj vstopil Mornar, kljub temu pa je gostovanje v Baru tradicionalno neugodno, saj je Cedevita Olimpija v zadnjih štirih sezonah v Topolici dvakrat izgubila in ravno tolikokrat tudi zmagala.

Cedevita Olimpija bo gostovala pri Mornarju. Foto: www.alesfevzer.com

“Moramo pokazati željo, da ostanemo med najboljšimi ekipami na lestvici v regionalni ligi. To je želja vseh igralcev, ne glede na položaj, v katerem smo. Pred nami so tri tekme, s katerimi bomo zaključili prvo polovico rednega dela sezone, zato moramo napraviti vse, da na vseh treh tudi slavimo zmago. Vemo, da je tudi Mornar-Barsko zlato napravil nekaj sprememb znotraj ekipe, kljub temu pa premorejo kvaliteto in dobre igralce, ki lahko dosegajo veliko število točk. Osredotočiti se moramo nase, najti energijo v tem mesecu, kjer si tekme sledijo eno za drugo praktično na 48 ur, stopiti skupaj in se mentalno pripraviti, da četudi smo utrujeni, gremo čez to, in zabeležimo zmago na gostovanju, saj si želimo prvo polovico rednega dela zaključiti med najboljšimi štirimi ekipami na lestvici,” je pred dvobojem v Baru povedal glavni trener Cedevite Olimpije, Simone Pianigiani.

Kot so še sporočili iz ljubljanskega kluba, bo z ekipo v Bar odpotoval tudi Nikola Radičević, ki je v petek prvič treniral s preostalimi člani moštva, a po prilagojeni minutaži. Zdravstveni pregled pri Justinu Cobbsu, ki je sredino tekmo predčasno zaključil zaradi bolečin v rami, ni pokazal nobenih težav, zaradi katerih bi moral biti Cobbs odsoten s parketov.

Liga ABA, 11. krog

Četrtek, 7. december:

Petek, 8. december:

Sobota, 9. december:

Ponedeljek, 11. december:

Lestvica:

Preberite še: