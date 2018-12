Primorci za čisto desetko, dobesedno

Žan Mark Šiško je dosegel 21 točk in Primorsko popeljal do že desete zaporedne zmage v Aba2.

Žan Mark Šiško je dosegel 21 točk in Primorsko popeljal do že desete zaporedne zmage v Aba2. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Košarkarji Sixta Primorske so v tekmi 10. kroga lige Aba2 premagali beograjski Dynamic z 82:67 (24:24, 38:39, 67:54). Za koprsko ekipo je to že deseta zmaga v desetih tekmah regionalnega tekmovanja.

Pred tekmo so bili Koprčani kot edina neporažena ekipa v Aba2 pri izkupičku 9-0 in v dvoboju z Dynamicom (4 zmage) v jasni vlogi favorita. Po koncu tekme je zdaj izkupiček slovenskega moštva 10-0, čeprav so se Koprčani šele v drugem polčasu otresli tekmecev.

Ti so po izenačeni prvi četrtini na polovici tekme vodili za točko. Toda v tretjem delu so Koprčani stvari postavili na pričakovano mesto, ga dobili z 29:15 in do konca tekme niso več dovolili gostom, da bi se približali. Najbolj razpoložen pri domačih je bil Žan Mark Šiško z 21 točkami, 14 pa jih je dodal še Marko Jagodić Kuridža.

V tem krogu regionalne lige je ekipa Helios Suns v sredo premagala Spars s 76:69, zvečer pa bo še tekma Borac - Rogaška.

