Rogaška na krilih Vašla odpravila moštvo z vrha, Domžalčani še naprej brez zmage v gosteh

Košarkarji Rogaške so v devetem krogu druge lige ABA gostili drugouvrščeno Skopje in ga premagali s 102:90. S strojnim trojčkom se je dokazal Miha Vašl, dosegel je 25 točk, deset skokov in prav toliko asistenc. Rogaška ostaja trdnjava, doma sploh še ni izgubila. V sredo so bili na delu tudi člani Helios Suns, ki so pri Mostarju doživeli še šesti poraz v sezoni. Zrinjski je Domžalčane, ki še čakajo na gostujočo zmago v tekmovanju, premagal s 96:86. Ob porazu je bil z 20 točkami najbolj razpoložen Miroslav Pašajlić.