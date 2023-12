Krka pred zelo pomembno preizkušnjo, v Stožice prihaja Zadar

Z obračunom Splita in Krke se bo danes začel deseti krog lige ABA. Za Dolenjce bo to gostovanje zelo pomembno, saj sta obe ekipi trenutno pri dveh zmagah. Cedevita Olimpija bo po zmagah nad Partizanom in Budućnostjo v nedeljo v Stožicah gostila Zadar.

Košarkarji Krke bodo danes gostovali pri nekdanjemu trikratnemu evropskemu prvaku Splitu, ki ima tako kot Novomeščani v tej sezoni regionalne lige dve zmagi. Splitčani, ki so se v zadnjem mesecu okrepili s povratnikoma v ekipo Shannonom Shorterjem in Lewisom Sullivanom, so v zadnjem krogu visoko premagali Mornar v Baru, pred tem pa so bili v svoji dvorani še boljši od Borca iz Čačka.

To bo 15. dvoboj teh ekip v ABA ligi. Krkaši vodijo z 9-5 v zmagah, v Splitu pa so dobili štiri od sedmih tekem. Nazadnje decembra 2020, ko so slavili z 80:78. "Zadovoljni smo, da se v moštvo vrača Jairus Hamilton, ki nam bo v Splitu že lahko pomagal nekaj minut. Po Crveni zvezdi smo se dobro regenerirali in se v miru pripravljamo na to tekmo. Želimo si odigrati dobro tekmo. Nasprotnik je s prihodom Shorterja in Sullivana prcej močnejši kot na začetku. Res se bomo morali držati dogovorjenih taktičnih zadev, vedeti, kaj želimo, in iskati svojo priložnost," je pred srečanjem dejal trener Krke Gašper Okorn.

Olimpijo čaka srečanje z Zadrom. Foto: www.alesfevzer.com

V Stožice prihaja Zadar

Cedevita Olimpija, ki je v sredo zabeležila še deveti poraz v evropskem pokalu, v tej sezoni veliko boljše predstave kaže v ligi ABA, kjer je po devetih tekmah pri sedmih zmagah, nazadnje je ugnala Partizan in Budućnost. Tokrat v Stožice prihaja Zadar, ki je po devetih krogih pri štirih uspehih.

