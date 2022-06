Lakoviča povezujejo s Španci

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zadnja leta je nekdanji kapetan slovenske košarkarske reprezentance deloval pri nemškem Ulmu, kjer je naredil posebno zgodbo. V tej sezoni mu je uspelo nemški klub pripeljati do četrtfinala v EuroCupu, v katerem je moral na tekmi na izpadanje priznati premoč kasnejšemu prvaku Virtusu iz Bologne. Tudi na domačem nemškem parketu je Ulm Jake Lakoviča izpadel v četrtfinalu, v katerem je bil boljši Ludwigsburg.

Zdaj naj bi se zanj zanimali pri Gran Canarii, ki jo je doletela podobna usoda kot Ulm. V EuroCupu in španskem prvenstvu je prav tako izpadla v četrtfinalu. Če bi se Lakovič in španski predstavnik dogovorila za sodelovanje, bi bil to korak naprej v karieri slovenskega strokovnjaka.