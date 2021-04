Lakovič ostaja v Nemčiji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Zelo sem vesel, da bo Jaka z nami ostal še dve leti. Počaščeni smo nad njegovo predanostjo klubu. Je eden najbolj nadarjenih trenerjev v Evropi in veseli me, da bomo še naprej skupaj razvijali potencial moštva in posameznikov," je ob tem za spletno stran kluba dejal športni direktor Thorsten Leibenath.

"Odločitev je bila povsem enostavna. Ulm je odličen klub, ki profesionalno opravlja svoje delo," je dodal 42-letni Ljubljančan.

