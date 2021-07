Slovenski košarkarji pred zahtevnejšo oviro

Slovenija je izjemno začela kvalifikacije v Kaunasu. Angolo je premagala s 118:68 in izpolnila prvo od štirih nalog do Tokia. Naslednja jo čaka danes, nato je v soboto na sporedu polfinale, najverjetneje proti Venezueli, v nedeljo ob 18.30 pa sledi še finale, ki bo dal potnika za Japonsko.

Slovenski selektor Aleksander Sekulić je po uvodni tekmi pohvalil svoje varovance, ki so odigrali zbrano in zavzeto, a hkrati opozoril, da bodo naslednji tekmeci veliko bolj zahtevni.

Kvalifikacije za olimpijske igre v Tokiu potekajo na štirih lokacijah: v Beogradu, Splitu, Victoriji v Kanadi in v Kaunasu.

Slovenska reprezentanca med 29. junijem in četrtim julijem igra na enem od štirih kvalifikacijskih turnirjev, in sicer v Kaunasu (preostale tri gostijo Split, Beograd in Victorija). V prvem delu turnirja se bo pomerila s Poljsko in Angolo. Dve od treh ekip se bosta prebili v polfinale, podobno je v sosednji skupini, v kateri nastopajo Litva, Venezuela in Južna Koreja. O potnikih na OI bo nato odločala finalna tekma. Na OI so sicer že uvrščene reprezentance ZDA, Avstralije, Španije, Francije, Irana, Argentine, Nigerije in domače Japonske.