Prepeličev nesojeni soigralec se seli k Realu

Španec se seli v prestolnico

Real Madrid se je pred novo sezono okrepil z dosedanjim košarkarjem Valencie Albertom Abaldejem Diazom, so sporočili iz vrst Valencie. Prestop 24-letnega španskega košarkarja je vreden kar 1,5 milijona evrov, kolikor je znašala odkupna klavzula v pogodbi nesojenega soigralca Klemna Prepeliča.

Abalde je v v zadnjem delu španskega prvenstva, po prekinitvi zaradi koronavirusa, v povprečju dosegal 14,8 točke, 3,8 podaje in tri skoke na tekmo. S tem je Abalde očitno navdušil vodstvo Madridčanov, ki je prek Abaldeja plačalo eno najvišjih odškodnin za košarkarske prestope v Španiji. Po navedbah športnega časopisa Marca je sicer odškodnino plačal Abalde sam, a to je v Španiji del sklepanja poslov med športnimi subjekti pod veljavnimi pogodbami. 24-letni košarkar je z madridskim Realom pogodbo podpisal do konca sezone 2024/25.

Simonu nova pogodba

V nov teden je z novo pogodbo vstopil hrvaški reprezentant Krunoslav Simon. Nekdanji član Zagreba, Unicaje, Kubana in Milana se je leta 2017 preselil v Istanbul ter postal pomemben član standardnega evroligaša Anadolu Efes. Zdaj je s turškim klubom podpisal novo pogodbo (1+1).

Odločil se je za domačo državo

Po dveh letih učenja v ZDA na univerzi Gonzaga se je Filip Petrušev odločil, da bo profesionalno šport pot začel pri Mega Bemaxu. 20-letni srbski košarkar je za ameriško univerzo v povprečju dosegal 17,5 točke na tekmo.

Pečat je pustil v dresu reprezentance do 19 let. Na lanskem svetovnem prvenstvu je imel statistični indeks 27, njegovo povprečje pa je znašalo 19,3 točke in 10,1 skoka na tekmo. S srbsko izbrano vrsto do 18 let je osvojil dve zlati medalji na EuroBasketu.

Po letu igranja v Španiji odhaja v Italijo

Ameriški košarkar Josh Adams bo kariero nadaljeval pri Virtusu iz Bologne. Zadnjo sezono je igral v Španiji za Unicajo iz Malage in v španskem prvenstvu dosegal 12,9 točke, 2,2 skoka in asistence, medtem ko v EuroCupu 11,5 točke, 2,5 asistence in 2,2 skoka na tekmo.

V španskem prvenstvu si je prislužil naziv najspektakularen košarkar lige.

Foto: Sportida

Nekdanji "zmajček" pri Potočniku

Občasni hrvaški reprezentant Roko Badžim, ki je del karieri prebil tudi pri ljubljanski Olimpiji, kjer pa ni dočakal stabilne minutaže, svojo košarkarsko pot nadaljuje na Madžarskem. Kot novo okrepitev ga je namreč naznanil Szolnoki Olajbanyasz. Tam kot trener službuje slovenski strokovnjak Gašper Potočnik. Med novimi soigralci nekdanjega člana Šibenke in nazadnje zagrebške Cibone pa bo tudi Marjan Čakarun, ki se je letos na Madžarsko preselil iz Primorske.

Carrington med Baski

Novi španski prvak Baskonia Vitoria-Gasteiz sestavlja ekipo za novo sezono. Zunanje položaje je okrepil ameriški branilec Khadeen Carrington (193 cm, 24 let). Prihaja iz nemškega Ludwigsburga, kjer je v povprečju dosegal dobrih 17 točk na tekmo, v preteklosti pa je igra tudi za Mornar za Bara.

Foto: Sportida

Tomić zapustil Barcelono, ne pa Katalonije

Kar osem sezon je dres Barcelone nosil Dalmatinec Ante Tomić, eden najboljši evroligaških centrov zadnjega desetletja. Po slovesu od evropskega velikana pa selitev ne bo prav velika. Njegov novi delodajalec je Joventut iz Badalone. S katalonskim klubom, ki bo znova nastopal v EuroCupu, je kar 217 centimetrov visoki center podpisal dveletno pogodbo z možnostjo podaljšanja za dodatno sezono.

Zach Auguste znova v Panathinaikosu

Po dveh sezonah pri Galatasarayu se 26-letni ameriški center Zach Auguste vrača k Panathinaikosu. Pri atenskem velikanu je igral že v sezoni 2017/18. Tokrat je 208 centimetrov visoki košarkar podpisal pogodbo 1+1. Spomnimo, v Panathinaikos sta se že pred tem preselila Nemanja Nedović in Marcus Foster.