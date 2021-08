Dragić ni več član Miami Heat

Goran Dragić ni več član Miamija, vključen v menjavo z zvezdnikom Toronto Raptors

Ameriški košarkar Kyle Lowry je na družbenem omrežju potrdil, da se iz Toronto Raptors seli k Miami Heat. Poročajo, da bo za triletno pogodbo prejel 90 milijonov ameriških dolarjev.

V menjavo sta vključena slovenski košarkar Goran Dragić, za katerega pa ni nujno, da bo tudi dejansko oblekel dres Toronta, in Precious Achiuwa.

Ali bodo Kanadčani zadržali kapetana zlate slovenske reprezentance, še ni znano. Govori se, da bi lahko obšel Toronto in se napotil bodisi v Dallas bodisi v Los Angeles k LA Lakers. Če bo dejansko prišlo do njegove selitve v Dallas, potem bo pri Mavericks združil moči z Luko Dončićem in Igorjem Kokoškovom, s katerima je že uspešno sodeloval v reprezentančnem okolju in s skupnimi močmi pomagal Sloveniji leta 2017 osvojiti naslov evropskih prvakov.

Goran Dragic has thanked the Miami Heat and insisted there is “no hard feelings, ever.” Put simply, he loved his time with the Heat and loves the city. — Tim Reynolds (@ByTimReynolds) August 2, 2021

Kot poroča Tim Reynolds, se je Gogi zahvalil Miamiju in izpostavil, da ni nobenih zamer, ker ne bodo več računali nanj..

Portis zvest prvakom, PJ Tucker v Miami

Bobby Portis bo ostal v vrstah aktualnih prvakov Milwaukee Bucks, čeprav je imel finančno bolj mamljivi ponudbi Dallas Mavericks in Miami Heat.

Zato pa ne bo ostal PJ Tucker, ki zapušča Bucks in je okrepil vrste Miami Heat. Veteran bo za dve leti prejel 15 milijonov dolarjev.

Evan Fournier odhaja k New York Knicks

Francoski košarkar Evan Fournier, ki je bil prost igralec na tržnici, bo po novem član New York Knicks. Za štiriletno sodelovanje mu bo kapnilo 78 milijonov dolarjev.

Evan Fournier je okrepil New York Knicks. Foto: Reuters

V pretekli sezoni je dosegal 19,7 točke, 2,9 skoka in 3,7 asistence na tekmo, v teh dneh pa skuša pomagati francoski izbrani vrsti do medalje na olimpijskih igrah v Tokiu.

V New Yorku mu bo družbo delal tudi Derrick Rose, ki se vrača v klub, s katerim se je dogovoril za triletno sodelovanje v višini 43 milijonov dolarjev.

Ariza in Howard se vračata k LA Lakers

Nekdanja prvaka lige NBA Trevor Ariza in Dwight Howard bosta spet zaigrala za LA Lakers, ki so v zadnji sezoni izpadli v konferenčnem finalu proti Phoenix Suns.

Howard je bil član LA Lakers v šampionski sezoni 2020, Ariza pa se je s kalifornijskim moštvom veselil skoka na vrh leta 2009.

Zdovc zapušča Metropolitans

Po letu sodelovanja sta se Jure Zdovc in francoski prvoligaš Metropolitans 92 razšla. V klubu naj bi v svoje vrste zvabili francoskega selektorja Vincenta Colleta.

Foto: Guliverimage

Zdovc je v pretekli sezoni s klubom osvojil šesto mesto v francoskem prvenstvu, nato pa v četrtfinalu izpadel proti Strasbourgu. Moštvo je popeljal do četrtfinala tudi v Eurocupu, v katerem so bili boljši košarkarji Gran Canarie.

"Klub ima nekaj finančnih težav in nismo našli skupnega jezika. Želel bi si nadaljevati dobro delo v Parizu, a takšne odločitve je potrebno spoštovati. Zdaj čakam na novo priložnost za dokazovanje, tega smo v našem delu že povsem navajeni," je ob tem povedal Zdovc.

Stavrov in Klobučar okrepila Krko

Slovenski košarkarski prvoligaš Krka iz Novega mesta je podpisal večletni pogodbi z mladim reprezentantom Andrejem Stavrovom in mladinskim reprezentantom Jako Klobučarjem. Stavrov v Novo mesto prihaja iz kranjskega Triglava, kjer je bil v zadnji sezoni tudi najboljši strelec kluba v ligi NLB. Klobučar pa je otrok Krke, v pretekli sezoni, zanj prvi članski, pa je bil posojen Trotom, prav tako iz Novega mesta.

Olimpija prekinila pogodbo z Daltonom

Ameriški krilni košarkar Hayden Dalton je bil letošnja prva okrepitev Cedevite Olimpije in tudi prvi košarkar, ki je predčasno zapustil Ljubljano. Junija se je priključil kolektivu iz Stožic, zdaj pa sta se obe strani odločili za sporazumno prekinitev pogodbe.

V sezoni 2020/21 je nastopal v dresu Nymburka, s češko ekipo pa je dvakrat zapored tudi osvojil naslov češkega državnega prvaka.

D. J. Seeley okrepil Budućnost

Ameriški košarkar D. J. Seeley se je dogovoril s črnogorskim klubom Budućnost. V pretekli sezoni je bil član Bayerna in igral v elitni Evroligi, v kateri je v povprečju dosegal 8,1 točke, 2,2 asistence in en skok na tekmo. V karieri je igral že za Maccabi Tel Aviv, Bešiktaš, Gran Canario, Rytas Vilnius in Radnički iz Kragujevca.