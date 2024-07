Člansko ekipo Cedevite Olimpije je na igralnem položaju krilnega centra okrepil s slovenski reprezentant Bine Prepelič, ki je s klubom podpisal dveletno pogodbo.

V Ljubljano se seli iz belgijskega Spirou Basketa, kjer je preživel zadnji dve sezoni. V zadnjem tekmovalnem obdobju je zaigral na 29 tekmah rednega dela, v povprečju pa dosegal 8,4 točke, 6,7 skoka in 1,6 asistence. V končnici belgijskega prvenstva je zaigral na dveh tekmah in dosegal 8,0 točke ter 5,5 skoka na tekmo.

"Vesel sem, da bom lahko ekipi pomagal pri doseganju zastavljenih ciljev. Komaj čakam, da spoznam vse v klubu, predvsem pa vse navijače," je ob podpisu pogodbe povedal Prepelič.

"Bine Prepelič je igralec na položaju krilnega centra in slovenski reprezentant. Z igranjem v belgijskem prvenstvu je že nabral nekaj izkušenj z igranjem v mednarodnem prostoru. Od njega pričakujemo dobro energijo in odnos do igre, obenem pa je dokazal, da lahko s svojo igro napreduje, kar je pokazal tudi z igranjem za reprezentanco. Pričakujemo, da nam bo v veliko pomoč, da se bo prilagodil ekipi ter da bo kot domači igralec velik dejavnik v prihajajoči sezoni," pa je prihod 22-letnika komentiral trener Zvezdan Mitrović.

Ščuka zapušča Ljubljano

Slovenski košarkar Luka Ščuka bo kariero nadaljeval pri nemškem Braunschweigu, je na družbenih omrežjih sporočila ekipa Cedevite Olimpije, s katero mu je pogodba potekla. Luka Ščuka bo kariero nadaljeval v Nemčiji. Foto: www.alesfevzer.com

Ščuka je bil del zasedbe, ki je v zadnjih letih trikrat osvojila naslov slovenskega državnega prvaka, lani pa je bil izbran tudi za najkoristnejšega igralca slovenskega superpokala, je zapisala zasedba iz Ljubljane.

V minuli sezoni je Ščuka v regionalni ligi Aba v povprečju igral slabih 12 minut in v tem času dosegal 3,7 točke in 2,1 skoka na tekmo. V domačem tekmovanju, ligi Nova KBM, je dobil več priložnosti in v 23,6 minute dosegel 7,5 točke, 7,8 skoka ter 1,9 podaje na tekmo, v evropskem pokalu pa je dobil manj priložnosti za igro, v 13:41 minute je dosegel 2,9 točke in 2,3 skoka na tekmo.

Kariero bo 22-letni krilni košarkar nadaljeval pri v minuli sezoni 12. zasedbi nemškega državnega prvenstva.

