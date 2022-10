Košarkarska legenda se spopada z možganskim tumorjem

Danes je vodstvo lige v izjavi, ki jo je objavilo v imenu Mutomba in njegove družine, potrdilo stanje 56-letnika in dodalo, da je nekdanji center Atlanta Hawks in Denver Nuggets kljub vsemu "odlično razpoložen".

"Globalni ambasador lige NBA in član košarkarske hiše slavnih Dikembe Mutombo je trenutno na zdravljenju zaradi možganskega tumorja," so zapisali.

"Prejel je najboljšo možno oskrbo ekipe specialistov v Atlanti in je na začetku zdravljenja v odličnem razpoloženju. Dikembe in njegova družina prosijo za zasebnost v času, ko se osredotočajo na njegovo nego. Hvaležni so za vaše molitve in dobre želje," so še dodali.

Šestinpetdesetletni Mutombo je v karieri igral tudi za Philadelphia 76ers, New Jersey Nets, New York Knicks in Houston Rockets. Osemkrat je sodeloval na tekmi vseh zvezd in velja za enega najboljših obrambnih igralcev v zgodovini NBA.

Nagrado za najboljšega obrambnega košarkarja je prejel štirikrat, in sicer v sezonah 1994/95, 1996/97, 1997/98 ter 2000/01. Na večni lestvici s 3289 blokadami zaseda drugo mesto za Hakeemom Olajuwonom (3830). Redni del lige NBA je trikrat končal kot najboljši po povprečju blokad na tekmo ter dvakrat kot najboljši skakalec.

