Košarkarji Podčetrtka zadnji polfinalisti DP

Košarkarji Term Olimia Podčetrtek so na tretji tekmi četrtfinala lige Nova KBM v gosteh premagali Nutrispoint Ilirijo s 73:63 (17:20, 27:34, 52:49) in se uvrstili v polfinale

Na Kodeljevem je padla še zadnja odločitev o polfinalistih državnega prvenstva. Potem ko je bil že pred tem znan prvi polfinalni par, v katerem se bosta merili Cedevita Olimpija in Rogaška, so si mesto med najboljšo četverico priigrali še Podčetrtani. Ti se bodo za finale merili s Helios Suns.

Ljubljančani so prvo tekmo dobili za štiri točke, druga pa je precej zanesljivo pripadla današnjemu tekmecu. Ta je danes domači ekipi vsilil svoj ritem igre in v drugem polčasu nagnil tehtnico na svojo stran.

Gostitelji so tekmo dobro začeli in z nekaj trojkami pobegnili na 17:6. Toda Podčetrtani česa več niso dopustili in ostajali na ulovljivi razdalji, v drugi polčas so šli s sedmimi točkami minusa.

Sredi tretjega dela igre so gosti prišli tudi do vodstva, z majhnim so vstopili tudi v zadnjih deset minut. V teh pa so gosti stopnjevali ritem in prišli hitro do devetih točk prednosti (61:52).

Sredini četrtine pa je domačim po minuti odmora uspelo praktično izničiti zaostanek, toda dobro minuto pred koncem je Nejc Strnad s trojko od table gostujočo zasedbo spet odpeljal na dokaj varnih 68:61.

Ko pa je Nedžad Muratović pol minute pred koncem z novo trojko še povečal prednost na 71:61, je bil zmagovalec odločen.

Pri domačih je Luka Vončina prispeval 16 točk, Marko Pajić pa 10 točk in 13 skokov, pri gostih, ki so dobili skok (45-36) in tekmečevo mrežo uspešno rešetali z meti za tri točke, pa je prednjačil izkušeni Sandi Čebular z 22 točkami, 11 skoki, osmimi podajami in indeksom 31.

Prvi polfinalni tekmi bosta v soboto, ekipe pa bodo spet igrale na dve zmagi.