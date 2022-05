Tretji polfinalist Helios, Podčetrtek izsilil tretjo tekmo

Po Cedeviti Olimpiji in Rogaški so se kot tretji v polfinale državnega košarkarskega prvenstva uvrstili še člani Helios Suns. Na odločilni tretji tekmi so Šentjur premagali z 90:69. Košarkarji Podčetrka pa so v drugi tekmi četrtfinala premagali Ilirijo s 87:72 in izsilili tretjo tekmo, ki bo v četrtek.

Prvi polfinalni par je Cedevita Olimpija - Rogaška, Helios Suns pa še čaka na boljšega iz dvoboja Terme Olimia Podčetrtek - Nutrispoint Ilirija.

Helios Suns je po uvodnem porazu zanesljivo dobil naslednji dve tekmi. V Šentjurju je slavil z 39 točkami prednosti, v torek pa prav tako ni dovolil nobenega presenečenja. Že v prvem polčasu si je priigral 23 točk naskoka in razliko v nadaljevanju brez težav tudi ohranil.

Šest domačih igralcev je imelo dvomestne številke. Carlbe Ervin je za malo zgrešil trojnega dvojčka (22 točk, devet skokov, devet podaj, indeks 37), Miroslav Pašajlić je dosegel 14 točk, Tadej Ferme in Tibor Mirtič sta jih prispevala 13. Pri gostih je bil prvi strelec Marko Rikalo s 23 točkami (met 8:16).

Foto: KK Nutrispoint Ilirija Košarkarji Ilirije so prvo tekmo prejšnji teden dobili za štiri točke, tokrat pa niso imeli možnosti za uspeh. Prvič v tej sezoni so klonili proti zasedbi trenerja Davorja Brečka. Podčetrtani so vodili od prve do zadnje minute. Prvo dvomestno prednost so si priigrali na začetku druge četrtine (33:23), ob koncu tretjega dela igre so prešli mejo dvajsetih točk naskoka (73:51), najvišja razlika pa je znašala 25 točk (78:53).

Domači so skok dobili s 45:28, zadeli so 14 trojk (Ilirija le 3) ter imeli dovolj razpoloženih posameznikov. Alfredo Williams je dosegel 19 točk (trojke 5:7), 17 jih je dodal Nejc Strnad (trojke 5:7), Simo Atanacković pa je prispeval 15 točk in 11 skokov. Na drugi strani sta po 15 točk dosegla Saša Ciani in Niko Bačvič.