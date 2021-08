Košarkarji Cedevite Olimpije začeli s pripravami na novo sezono

Na dopoldanskem treningu je Golemac najprej pozdravil večinoma mlade košarkarje Dana Duščaka, Luko Ščuko, Alena Hodžića, Miho Cerkvenika, Žigo Daneua, Nila Jovanovića in Roberta Jurkovića, na večernem treningu pa sta se ekipi pridružila še Mangok Mathiang in Marko Radovanović, ki sta v Ljubljano prispela minuli konec tedna.

Led je prebit. Prvi trening letošnjega poletja je za nami.



Utrinke iz treninga si oglej v spodnjem videu. #ZmajevoSrce pic.twitter.com/Xr4RwJK8Ux — Cedevita Olimpija Ljubljana (@KKCedOL) August 9, 2021

Vsi preostali košarkarji se bodo moštvu priključili v prihajajočih dneh, tudi člani slovenske reprezentance, četrte na olimpijskih igrah v Tokiu, Jaka Blažič, Edo Murić, Žiga Dimec in Luka Rupnik.

"Pripravljeni smo za delo"

Jurica Golemac. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida "Spočiti smo in polni elana za delo. Pripravljalno obdobje za igralce zagotovo ni lahko. Čakamo, da se vsi skupaj zberemo in da se začne trdo delo. Na začetku bo seveda večji poudarek na pridobivanju fizične moči, kasneje pa bo na vrsti tudi uigravanje taktike in in igra pet na pet. Zagotovo moramo najprej opraviti vse zdravstvene preglede, da vidimo, v kakšnem stanju se nam bodo fantje pridružili na pripravah, da jih lahko pripravimo na delo, saj si ne želimo, da pride do poškodb," je po uvodnem treningu povedal Golemac.

Košarkarji Cedevite Olimpije so 30. maja osemnajstič postali državni prvaki. V finalu lige Nova KBM so bili s 3:0 v zmagah boljši od Krke, tretjo tekmo v Stožicah so dobili z 80:68.