Košarkarice bodo kvalifikacije za EP začele v Celju

Slovensko žensko člansko reprezentanco že čez slab mesec dni čaka začetek kvalifikacij za evropsko prvenstvo v košarki leta 2021, ki ga bosta gostili Francija in Španija. V skupini A bodo tekmice Slovenk reprezentance Grčije, Islandije in Bolgarije. Izbranke selektorja Damirja Grgića bodo kvalifikacije začele z obračunom v Celju proti Grčiji.

Že na uvodu Slovenke čaka najtežji oreh v skupini. Grkinje sicer niso zaigrale na letošnjem evropskem prvenstvu, a so zato blestele na ženskem eurobasketu pred dvema letoma na Češkem. Po odličnih igrah so zasedle četrto mesto, v skupinskem delu pa moči merile tudi s slovenskimi košarkaricami. Grgićeve izbranke so bile boljše z 59:56.

Derbi skupine bo v četrtek, 14. novembra, ob 20.10 gostila dvorana Gimnazije Celje – Center, ki je v zadnjih letih postala prava trdnjava slovenske ženske reprezentančne košarke. Tri dni kasneje bodo Slovenke odigrale še tekmo 2. kroga kvalifikacij. V nedeljo, 17. novembra, se bodo v Sofiji ob 17. uri po slovenskem času pomerile z Bolgarijo.

V skupini A bo tekmica Slovenije še Islandija. Preostali okni za igranje kvalifikacijskih tekem bosta med 8. in 16. novembrom 2020 ter med 31. januarjem in 8. februarjem 2021.

V kvalifikacije za nastop na ženskem eurobasketu vstopa 33 reprezentanc, ki se bodo potegovale za 14 mest, ki vodijo na prvenstvo v Francijo in Španijo.

Nastop na EP si bodo zagotovile zmagovalke vseh devetih kvalifikacijskih skupin ter pet najboljših drugouvrščenih reprezentanc. Šest skupin je sestavljenih s po štirimi ekipami, tri skupine pa tvorijo po tri reprezentance. Rezultati s četrtouvrščeno reprezentanco v skupini se pri določanju najboljših petih drugouvrščenih reprezentanc ne bodo upoštevali. Na prvenstvo sta kot gostiteljici že uvrščeni Francija in Španija.