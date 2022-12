Konec sardinijske zgodbe za zlatega reprezentanta

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zlati reprezentant Aleksej Nikolić je bil član kluba s Sardinije dva meseca. Pripeljali so ga kot zamenjavo za poškodovanega Chrisa Dowa. "Klub se mu zahvaljuje za predanost v preteklih dveh mesecih in mu želi vse najboljše v nadaljnji karieri," so še zapisali v sporočilu za javnost.

𝙇𝙖 𝘿𝙞𝙣𝙖𝙢𝙤 𝙨𝙖𝙡𝙪𝙩𝙖 𝙉𝙞𝙠𝙤𝙡𝙞𝙘



Leggi la nota completa ➡️https://t.co/4kJFqRgzqk — Dinamo Sassari (@dinamo_sassari) December 8, 2022

Za trenutno zgolj enajstouvrščeno ekipo italijanske lige (tri zmage, šest porazov) je Nikolić odigral šest tekem. Najboljša je bila njegova prva tekma, ko je Trevisu v 24 minutah dal 16 točk. V novembru je igral samo še po 14 minut na tekmo in dajal po manj kot tri točke.

Nastopil je tudi na treh tekmah lige prvakov in igral 16 minut na srečanje ter imel povprečje 7,3 točke. Dinamo je z eno zmago in tremi porazi na dnu svoje skupine.