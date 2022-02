Ta beseda je bila verjetno v taboru Cedevite Olimpije najpogostejša po koncu sredine tekme EuroCupa, na kateri so se jim odprla obzorja in so s kar 103:86 premagali turško ekipo Bursaspor ter tako prekinili niz štirih zaporednih porazov. Zmaji so spet v igri za napredovanje med najboljših 16.

S prepričljivo zmago proti Bursasporju so košarkarji Cedevite Olimpije ubili dve muhi na en mah. Na gostovanju v Turčiji so namreč izgubili z devetimi točkami razlike (84:93), doma pa slavili zmago s kar +17 (103:86). Zakaj je to pomembno? Zato ker sta ekipi pri repu skupine B in iščeta pot v izločilne boje, v katere se bo uvrstilo najboljših osem ekip.

Ljubljančani so trenutno na sedmem mestu z enakim številom zmag (4) kot francoski Bourg, a s tekmo manj. Bursaspor je zdaj s tremi zmagami kot grški Promitheas na repu. Prav tekmi proti slednjemu bosta najverjetneje ključni, čeprav imajo Ljubljančani dovolj orožja v svojih vrstah, da bi si lahko napredovanje zagotovili že pred tem.

Oslabljene Turke v drugem polčasu držali na varni razdalji, rekord Omića

Na domačem parketu so v sredo povozili sicer oslabljeni Bursaspor, ki ga je v tem tednu zaradi odhoda v moskovski CSKA zapustil prvi strelec Allerik Freeman. Poleg tega so bili tekmovalno neaktivni že od 15. januarja, saj so imeli tudi v svojih vrstah okužbe s covid-19, kar je bila voda na ljubljanski mlin.

Ključno prednost so si košarkarji slovenskega predstavnika pridobili ob koncu prvega polčasa, nato pa Turke uspešno držali na varni razdalji.

Alen Omić je dosegel rekord po številu asistenc. Zbral jih je kar sedem. Foto: Luka Vovk/Sportida

Najboljši strelec je bil z 19 točkami organizator igre Yogi Ferrell, najboljši podajalec pa center Alen Omić, ki se je lahko pohvalil s kar sedmimi asistencami, kar je njegov novi osebni rekord – pred tem je na eni tekmi zbral največ pet asistenc.

"Čestitke fantom za zmago. Ekipa Frutti Extra Bursaspor je imela gotovo določene težave, tako kot mi. Bili so razpoloženi, zato je bilo težko zaustaviti njihov ritem. Na trenutke so zadevali nore mete za tri točke, na sredini tretje četrtine pa smo se oddaljili. Z dobro obrambo in nekaj skoki smo šli v protinapade ter zadeli lahke koše. Na koncu smo zasluženo zmagali. Zdaj gledamo samo naprej," je Golemac po tekmi zbiral misli.

"Korak za korakom proti uvrstitvi med najboljših 16"

"Bili smo pod pritiskom, da moramo zmagati, in morda se je v prvem polčasu čutilo nekaj nervoze. Dokazali smo, da smo v tem trenutku kakovostnejši od ekipe Frutti Extra Bursaspor. Na koncu smo zmagali z lepo razliko, ki je za nas pomembna. Na gostovanju v Turčiji smo izgubili za devet točk, tokrat pa zmagali za 17. Imamo tudi to prednost pred tekmeci. Gremo korak za korakom, da pridemo med najboljših 16 ekip EuroCupa," pa je povedal kapetan Jaka Blažič, ki je tako kot Zoran Dragić dosegel 16 točk.

Jaka Blažič je bil vesel, da jim je uspelo prekiniti niz porazov. Foto: Luka Vovk/Sportida

Z zmago so košarkarji Olimpije prekinili niz štirih zaporednih porazov, novo priložnost za uspeh pa bodo imeli v nedeljo, ko bodo v Stožicah gostili Igokeo, medtem ko bodo naslednji evropski obračun odigrali prihodnjo sredo na gostovanju pri Ulmu Jake Lakoviča, ki je včeraj moral priznati premoč ekipi Umana Reyer Venezia.