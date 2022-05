Vse bolj napeto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na prvi tekmi finala na vzhodu so košarkarji Miami Heat preskočili Boston Celtics. V obeh taborih so pogrešali pomembne košarkarje. Kyle Lowry je pri Miamiju že nekaj časa odsoten, Marcus Smart in Al Horford pa sta bila nato pripravljena za drugi obračun, ki je bil po godu gostom iz Bostona. Zdaj bodo igrali dve tekme pred domačimi navijači, serija, ki se igra na štiri zmage, pa je izenačena na 1:1.