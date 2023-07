Kje pa so tokrat opazili prvaka lige NBA? In kaj se je zgodilo?

"MVP, MVP, MVP!" je odmevalo na Drini, kjer so številni raftarji v enem od čolnov opazili srbskega košarkarskega zvezdnika Nikolo Jokića. Ta je letos z Denver Nuggets osvojil naslov prvaka v ligi NBA, pred tem je bil dve sezoni zapored izbran za najkoristnejšega igralca rednega dela tekmovanja.

