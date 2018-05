Kdo lahko grozi Olimpiji?

Pred polfinalom DP

Rogaška vs. Olimpija: ponovitev finala 2017 Foto: Vid Ponikvar

Petrol Olimpija – Rogaška in Sixt Primorska – Krka. To sta polfinalna para slovenskega košarkarskega prvenstva. Gre za dvojno ponovitev finala. Ljubljančani in Slatinčani so se namreč lani srečali v finalu slovenskega prvenstva, medtem ko so si Koprčani in Novomeščani nasproti stali v letošnjem finalu 2. lige ABA.

Tokrat jih čaka polfinalna serija na dve dobljeni tekmi. Prvi bosta na sporedu v sredo, povratni v soboto, morebitni tretji pa prihodnji ponedeljek. Olimpija se sicer poteguje že za 24. uvrstitev v finale (16 naslovov prvaka), Krka za deveto (sedem naslovov), Rogaška za tretjo v zadnjih štirih letih (še brez končne zmage), Primorska pa po osvojenem pokalu celo za prvo.

Koliko tekem?

"Pričakujem dobre tekme in upam na dober obisk. To je res ponovitev finala, a je položaj precej drugačen. Smo dobro pripravljeni, kar pa bomo morali potrditi tudi na igrišču," pred sredino tekmo v Stožicah razmišlja trener Petrola Olimpije Zoran Martič. Tekmec iz Rogaške Slatine Damjan Novaković mu odgovarja: "Nismo v najboljšem položaju, poleg tega pa nas čaka Olimpija, ki bo skušala izkoristiti premoč pod košem in bo pritiskala. Je v vlogi favorita, a predali se zanesljivo ne bomo. Svojo priložnost bomo iskali predvsem v prvi tekmi."

"Krka je naš stari znanec. Ima močno in izkušeno ekipo. Treba bo igrati z veliko energije. Mi smo sicer cilj izpolnili, a želimo še korak naprej, želimo v finale," pa pred dolenjsko-primorsko serijo razmišlja prvi mož Koprčanov Jurica Golemac, njegov tekmec Simon Petrov pa ga v napovedi dopolnjuje: "Naša forma je v vzponu. Dobili smo tri zaporedne tekme. Zdaj želimo to potrditi še v polfinalu."

Jadranski kvartet Že pred polfinalom pa je znana tudi jadranska usoda četverice. Petrol Olimpija in Krka bosta v sezoni 2017/18 nastopali v prvi ligi ABA, Sixt Primorska in Rogaška pa sta si zagotovila nastop v 2. ligi ABA.

Video: Pred tekmo Petrol Olimpija – Rogaška

Video: Pred tekmo Sixt Primorska – Krka

DP, polfinale:

Sreda – prvi tekmi

18.30 Petrol Olimpija – Rogaška

20.15 Sixt Primorska – Krka

Sobota – drugi tekmi

18.00 Krka – Sixt Primorska

20.00 Rogaška – Petrol Olimpija

Ponedeljek – morebitni tretji tekmi

18.30 Petrol Olimpija – Rogaška

20.15 Sixt Primorska – Krka