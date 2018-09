"Kar si je privoščila Olimpija, je bilo sramotno"

"Imel je zvezdniški status. Kaj nam je vrnil? Odhod brez pozdrava. Upam vsaj, da ga je vse skupaj izučilo," je pred več kot letom z glavo zmajeval tedanji trener Petrol Olimpije Gašper Okorn, ki ni skoparil s kritikami na račun Blaža Mesička. Zdaj že nekdanji trener "zmajev" po novem službuje na Madžarskem (Falco Szombathely), 21-letni branilec pa se je po letu in pol kot članski slovenski reprezentant vrnil v Petrol Olimpijo, kjer naj bi bil v novi sezoni eden od nosilcev. "Kot bi se znašel v novem klubu," ob tem poudarja nekdanji član Brindisija.

Vrnitev v Olimpijo. Foto: Žiga Zupan/Sportida

V Slovenijo ste se vrnili kot reprezentant …

Hvaležen sem selektorju Trifunoviću, tako za vabilo kot tudi za namenjeno vlogo v ekipi. Žal mi je le, da vsega skupaj nismo nadgradili z ekipnim rezultatom. Uspeh je v mojem košarkarskem pojmovanju vedno nad individualnimi predstavami. To pa je bila zame vseeno posebna stopnica v karieri, hkrati pa tudi dodatna motivacija za trdo delo v klubskem okolju. Prav klubsko dokazovanje je vstopnica za reprezentanco. Čutim, da je napočil čas za mlajši rod.

Razmišljate o tem, kako igrati v reprezentanci na tekmah, ki Sloveniji ne morejo več prinesti svetovnega prvenstva?

Seveda je težko igrati, če ni pravega rezultatskega naboja. A kot košarkar vedno želim zmagovati. O podobi reprezentance seveda odloča selektor, a zdi se, da bodo še večjo priložnost dobili mlajši. Naj bo to prednost in naložba v prihodnost.

Prva tekma v Laktaših in na Planet 2



Olimpija bo v sezono 2018/19 vstopila v Laktaših, kjer bo med četrtkom in nedeljo potekal superpokal lige ABA. Turnir se bo začel v četrtek, slovenski prvak pa bo na delu dan zatem, ko se bo ob 20.30 pomeril s Crveno zvezdo. Tekmo si boste lahko ogledali v neposrednem prenosu na Planet 2.

V Olimpijo ste se vrnili po le letu in pol, a imate verjetno vseeno občutek, da ste prišli v povsem nov klub.

Se strinjam. Položaj v klubu se je korenito spremenil. Vse skupaj je videti desetkrat bolj profesionalno kot ob mojem odhodu. Takrat se je predvsem veliko govorilo, stanje pa je bilo pod vsakršno ravnjo. Zdaj sem skupaj s soigralci ponosen, da sem del te nove zgodbe.

Ko ste tistega decembra 2016 odšli v Brindisi, je bilo veliko ugibanj o (ne)pravilnosti vaše odločitve. Kaj je pokazal čas?

Menim, da sem se takrat pravilno odločil. Zame je bil to korak naprej. Tudi zdaj, ko sem se vrnil, bi to označil za korak naprej. Se pa ne želim pretirano ozirati nazaj. Zanima me prihodnost.

Foto: Žiga Zupan/Sportida

Kmalu po vašem odhodu je Olimpija organizirala novinarsko konferenco, na kateri je tedanji trener Gašper Okorn dejal, da ste odšli brez pozdrava, vam očital nehvaležnost ter se obregnil ob delo v Brindisiju. Še več, dejal je celo: "Za vsako rit raste palica, a to žal ni bila palica, temveč kij za bejzbol. Ni ga dobil po riti, temveč tudi v rit." Prav gotovo vas njegove besede niso zaobšle …

Želim se osredotočati na parket. Nerad razmišljam o medijih in komentarjih navijačev. Vem namreč, da so tako pozitivni kot tudi negativni komentarji sestavni del športa. S tem se torej ne želim obremenjevati. Na omenjeno novinarsko konferenco so me opozorili prijatelji. Priznam, vzel sem si čas in si ogledal posnetek. Le enkrat. Moj komentar? To je bilo smešno. Klub, kakršen je Olimpija, si novinarske konference s takšnimi stavki pač ne bi smel privoščiti. Klub je izpadel smešno. Tedaj je bilo izrečenih tudi veliko laži. Sem se pa zavestno vzdržal komentarjev. Tudi zdaj ne bi rad pogreval stvari, saj so v klubu novi ljudje. Pogovarjajmo se raje o prihodnosti.

Foto: Žiga Zupan/Sportida Vas je nastop tedanjega trenerja prizadel?

Ne. Morda sem bil še bolj motiviran. Okolici sem želel dokazati, da je bila odločitev za odhod v Italijo pravilna. Z dobrimi igrami in napredkom sem vsem, ki so slabo govorili o mojem klubu, odgovoril.

A vseeno … Ko ste se preselili v Italijo, ste verjetno pričakovali nadaljnje vzpenjanje po tujih klubskih stopnicah?

Po selitvi v tujino sem zamenjal tudi svojega zastopnika. Zdaj je moj agent Miško Ražnatović, za katerega verjamem, da je najboljši v Evropi ali celo na svetu. Ima izjemen občutek za usmerjanje mladih igralcev. Ve, v katerem okolju lahko igralec napreduje. Zato sem mu tudi povsem zaupal, ko mi je dejal, da bi bila za mojo prihodnost Petrol Olimpija prava rešitev. Ponavljam, v klubu se je marsikaj spremenilo.

Foto: Urban Urbanc/Sportida

Se vidite v vlogi vodje Olimpije?

Kjerkoli igram, se poskušam videti v vlogi vodje. Če to nisem bil, sem se trudil, da bi to postal. Na igrišču, v garderobi … Zdaj tudi nisem več najmlajši v ekipi. Tako kot jaz poslušam kapetana Mirzo Begića, verjamem, da bodo mlajši poslušali mene. Imam nekaj izkušenj, tako z EuroCupom kot tudi z ligo ABA in italijanskim prvenstvom. Moja naloga pa je, da to prenašam na mlajše. Sem pa tudi še v fazi, ko se lahko ogromno učim od starejših. Prav zaradi tega bo nova sezona zame nekaj posebnega.

Kakšno Olimpijo lahko pričakujemo?

Igrali bomo hitro in atraktivno košarko. Zavedamo se manka izkušenj, kar bomo poskušali prekriti z borbenostjo in igralsko agresivnostjo.

Klubsko vodstvo zagovarja dolgoročno usmeritev. Imate dovolj potrpljenja? Vas ne vleče v tujino?

Seveda v meni gori želja, da bi zaigral za velik evropski klub ali se celo prebil v ligo NBA. A v tem trenutku je pomembno, da sem z glavo pri Olimpiji, ki ima visoke cilje. Razmišljati moram o naslednjem treningu, nato o naslednji tekmi. Zato se zdaj že osredotočam na Crveno zvezdo. Z dobro igro lahko Beograjčane v Laktaših tudi presenetimo.

Letos ste umaknili svoje ime s seznama za nabor lige NBA. Prihodnje leto pa …

Le še prihodnje leto se lahko prijavim na nabor lige. Verjamem, da bom to tudi storil. Pomembno je, da se dokazujem. Ne skrivam pa, da so to moje sanje.