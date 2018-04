Kako je prvi izbor nabora lige NBA zapravil 50 milijonov evrov

JOE SMITH

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Joe Smith je v ligi NBA igral od leta 1995 do 2011. Foto: Reuters

Uspešne kariere v ligi NBA se pogosto povezuje tudi z vrtoglavimi zaslužki. A ob zgodbah o zvezdniškem življenju milijonarjev v bajnih hišah z bazeni, pred katerimi so parkirani najdražji avtomobili, ne manjka niti prigod o denarnih strmoglavljenjih košarkarjev, ki nikakor niso znali ravnati z zajetnimi snopi ameriških zelencev. Ob približevanju nabora lige NBA, pred katerim zelo visoko kotira tudi Luka Dončić, je za svojevrstno svarilo vsem "nabornikom" in na splošno košarkarjem z bogatimi pogodbami poskrbel danes 42-letni Joe Smith.

Od 50 milijonov ni ostalo nič

Pred 23 leti je bil prvi izbranec na naboru. Izbral ga je Gold State, za njim pa so se med drugim zvrstili Kevin Garnett, Rasheed Wallace, Jerry Stachouse … A to ni zgodba o tem, kdo je bil resnični zmagovalec nabora 1995. Navsezadnje tudi bojevniki s Smithom še zdaleč niso povsem brcnili v temo. 208 centimetrov visoki krilni je nato v ligi odigral kar 16 sezon. Branil je barve kar 12 klubov in skupno zaslužil debelih 61 milijonov ameriških dolarjev oziroma 50 milijonov evrov. Danes ima na svojem računu ničlo. Še več, ko je ostal brez vsega, se je zatekel k posojilom. Njegov dolg naj bi znašal 157 tisoč evrov.

V svoji karieri je igral za Golden State, Philadelphio, Minnesoto, Detroit, Milwaukee, Denver, Chicago, Cleveland, Oklahomo, Atlanto, New Jersey in nazadnje za LA Lakers. Foto: Reuters

Država, agent, hiše, avtomobili …

"Ljudje mislijo, da že s pogodbo neposredno postaneš milijonar. A ne gre tako. Nihče ti pravzaprav ne pove, kolikšen delež moraš dati državi. Od treh milijonov dolarjev verjetno kar 1,5 milijona. Tega sem se preprosto moral naučiti," je v pogovoru za NBC dejal Smith, ki pa celotne krivde še zdaleč ne more zvaliti na državo. Lep del zneska je moral prepustiti agentu. Za največje upadanje kupčka pa je poskrbel kar sam. Z razkošnim življenjem na veliki nogi. Hiša v vsakem kraju, v katerega se je preselil, in z bogatim voznim parkom. Corvette, bentley, range-rover … Sledila je še ločitev. Nas koncu je sef ostal prazen.

Nova pot

Usode mnogo nekdanjih zvezdnikov so še bolj krute. Ko denarni balon poči, se povsem izgubijo. No, Smith pa je letos postal svojevrstna medijska zvezda posebnega projekta. Pred televizijskimi kamerami mu je namreč skupina strokovnjakov pripravila finančni načrt, po katerem bi se znova lahko postavil na noge. "Zapravi manj, kot zaslužiš," je eno od načel, ki ga je slišal nekdanji zvezdnik lige NBA, zdaj pa zasebni košarkarski trener. Če se bo pred kamerami televizijske mreže NBC držal načrta, naj bi v treh letih splezal na zeleno vejo.