Jordan bo vodil Bryantovo umestitev v hišo slavnih

Michael Jordan in Kobe Bryant sta legendi košarke. Foto: Reuters

Legendarni ameriški košarkarski zvezdnik Michael Jordan, ki je z osebnimi zgodbami o prijateljstvu presenetil že udeležence pogreba tragično umrlega Kobeja Bryanta, bo spet povezan z legendo Los Angeles Lakers in njegovo družino. Izbrali so ga namreč za voditelja oziroma govorca pri umestitvi Bryanta v hišo slavnih lige NBA 15. maja.

Bryanta bi sicer prvotno morali umestiti hišo slavnih že lani v sklopu "razreda 2020", vendar je koronska pandemija preložila slovesnost, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Poleg Bryanta, ki je januarja lani tragično umrl v helikopterski nesreči, bosta v hišo slavnih od velikanov ameriške lige NBA sprejeta tudi Tim Duncan in Kevin Garnett. Med trenerji si je to čas prislužil nekdanji trener jezernikov in legenda Houston Rockets Rudy Tomjanovich.

Jordanov govor ob lastni umestitvi v hišo slavnih je postal legendaren, tako da je preplavil splet z memi jokajočega Jordana, bržkone najboljšega, zagotovo pa najbolj priljubljenega košarkarja na svetu vseh časov.

Med nagrobnim govorom ob Bryantovem pogrebu je prav tako postal zelo čustven. Šalil se je - z obrazom, mokrim od solz -, da bo njegov govor sprožil nov val memov. "Morda bo presenetilo večino ljudi, ampak Kobe in jaz sva bila zelo tesna prijatelja. Zelo sva si bila blizu. Kobe je bil moj dragi prijatelj. Bil je kot moj mlajši brat," je Jordan dejal na pogrebu 24. februarja lani.

Bryant je umrl 26. januarja 2020 v helikopterski nesreči star 41 let. Poleg njega v nesreči življenje izgubili še njegova 13-letna hčerka Gianna ter sedem drugih potnikov.

Z Los Angeles Lakers, za katere je igral dve desetletji, je osvojil pet naslovov prvaka v ligi NBA in bil 18-krat izbran na tekmo zvezd All-Star. Leta 2008 je bil najkoristnejši košarkar lige, dvakrat pa je bil MVP finala (2009 in 2010).