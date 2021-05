Jakara ostaja trener Heliosa

"Vesel sem, da smo se uspeli dogovoriti za nadaljnje sodelovanje še za eno sezono. Šport je lahko krut, pretekli uspehi so lahko hitro pozabljeni, za nami je sezona polna vzponov in padcev, in obojih se v klubu zavedamo. Večino ciljev smo dosegli, v zadnjem obdobju pa smo se spotaknili tudi ob kakšno oviro," je sezono ocenil Jakara.

Trener uživa predsednikovo zaupanje

Gunther Vesko, predsednik Helios Suns Domžale je za spletno stran domžalskega kluba ob koncu sezone strnil misli: “Za nami sta dve netipični sezoni, ki ju je nehvaležno ocenjevati po istih kriterijih, kot se to sicer počne. Helios Domžale je klub z veliko tradicijo in modernim ustrojem, ki ga ne sme zmotiti vsako minimalno nihanje, bodisi rezultata, bodisi drugih vplivov. Ker je klub v zadnjem času izjemno uspešen v svojem delovanju, ker smo uspešno sanirali večino precejšnjih finančnih dolgov iz preteklosti in ker v vodstvu znamo videti celotno sliko, želimo nadaljevati na začrtani poti. Tudi zato uživa trener Dejan Jakara še naprej našo podporo in skupaj se veselimo nadaljevanja našega sodelovanja. Glede sestave ekipe in ciljev bomo z napovedmi vendarle še počakali, saj je prioriteta razjasniti, s kakšnim proračunom bomo razpolagali v prihodnji sezoni. Le-temu bomo nato prilagajali naše realne ambicije.”

Helios Suns so v letošnji sezoni igrali v regionalni ligi Aba 2 in tam v oslabljeni zasedbi končali na dnu lestvice z eno zmago (za zeleno mizo) in 12 porazi. V domači ligi Nova KBM so nastopili v polfinalu končnice in izgubili proti Cedeviti Olimpiji. V pokalu Spar jih je v četrtfinalu izločil Šentjur.

