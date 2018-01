Ista dvorana, ista tekmeca, podoben rezultat, a povsem drugačna zgodba

Košarkarji Petrola Olimpije, ki so se zaradi evropskega prvenstva v futsalu iz Stožic začasno preselili v Tivoli, so doživeli še deveti poraz v ligi prvakov. V 13. krogu je bil boljši AEK (80:71), ki je pred leti s podobnim rezultatom iz Tivolija odšel z evroligaškim skalpom.

AEK je tokrat slavil zmago z rezultatom 90:71. Foto: Vid Ponikvar

Pred skoraj 16 leti, natančneje 28. marca 2002, je AEK v 4. krogu TOP 16 evrolige v razprodanem Tivoliju, ki je bil sicer v tistem obdobju težko osvojljiva trdnjava, visoko porazil Olimpijo (85:69), pri kateri so tedaj med drugimi igrali tudi Beno Udrih, Jasmin Hukić, Jure Zdovc in Vlado Ilievski. Zadnji je tokrat kot gledalec videl poraz s podobno razliko. AEK je namreč tokrat slavil zmago z rezultatom 80:71.

A po drugi strani je prav vnovično atensko-ljubljansko srečanje z iskrico nostalgičnega spominjanja znova razkrilo, kako daleč so "zmaji" od evrolige. V pretežno zaspanem tivolskem ozračju, v katerem je tišino preprečevala le skupina gostujočih navijačev, se je Petrol Olimpija vsaj na domači tekmi poslavljala od precej manj konkurenčne lige prvakov. Prihodnji teden slovenske prvake sicer čaka še gostovanje pri Rosi Radom, a na predzadnjem mestu skupine C že lep čas nimajo možnosti za napredovanje.

Devin Oliver je v zadnji domači tekmi lige prvakov vknjižil 13 točk. Foto: Vid Ponikvar

V prvem polčasu držali korak …

Slovo od Evrope bo sicer na ljubljanski tabor vplivalo celo blagodejno, saj se bo nori ritem tekem vendarle nekoliko umiril. Vseeno pa so se tokrat črno-zeleni poskušali na dostojen način posloviti od domačih navijačev. Gostom so namreč večji del tekme nevarno dihali za vrat. V prvem polčasu so na račun kolektivne razpršitve točk kljub izgubljenem skoku vodili že z osmimi točkami prednosti (32:24), na odmor pa odšli s tremi točkami naskoka.

Ko sta več odločnosti pokazala gostujoča Američana James Delroy in Mike Green, se je tehnica začela nagibati na grško stran. AEK je predvsem na prehodu iz tretje v zadnjo četrtino postal bolj agresiven, na kar Olimpija ni imela pravega odgovora. Za nameček tudi ljubljanski met nikakor ni stekel, svežina, ki jo je s pogostimi menjavami poskušal ohranjati domači trener Zoran Martič, pa je popuščala.

AEK je tokrat prepričljivo dobil skok (35:25). Foto: Vid Ponikvar

… a ostali brez sape

Dobrih pet minut pred koncem tekme je tretji klub zadnje sezone grškega prvenstva, ki ga vodi stari ljubljanski znanec Dragan Šakota, prednost prvič povišal na deset točk ter z dinamično igro, akcijami po globini in protinapadi po domačih izgubljenih žogah zategoval zanko okoli ljubljanskega vratu. Na koncu se je tako precej lagodno in brez divjanja v zadnjih minutah sprehodil do sedme zmage.

Za novi grški par točk je bil tokrat najbolj zaslužen Vince Hunter (20 točk in osem skokov), pri Ljubljančanih, kjer je trener Martič deloma pazil tudi na varčevanje z igralsko energijo, pa je bil v vlogi prvega strelca zdaj že nekdanji kapetan Gregor Hrovat (16).