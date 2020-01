"Iskreno povedano, ni moja stvar, komu bodo dali slovenski potni list"

"Seveda bi me reprezentanca zanimala. Nikoli nisem rekel in ne bom rekel, da ne bi igral. Upam, da se bodo stvari uredile, da bo prišlo do razuma in pogovora med vsemi nami. Vedno sem bil prvi navijač slovenske reprezentance. Morali bi se le pogovoriti," je o temi reprezentanca dejal nesojeni član slovenske izbrane vrste Alen Omić in MVP zadnjega kroga španskega prvenstva. Novice o tem, da so se pri Košarkarski zvezi Slovenije angažirali za naturalizacijo Američana Jordana Morgana, ne želi komentirati.

V 16. krogu španskega prvenstva se je lahko Alen Omić pohvalil z najboljšim dosežkom, povrhu vsega pa je njegov Joventut premagal Murcio. S 27 točkami, 7 skoki, štirimi asistencami je prišel do statističnega indeksa 33 in prejel naziv MVP kroga v najmočnejši državni ligi v Evropi. Blestel je tudi soigralec Klemen Prepelič, ki je bil z 31 točkami sicer najboljši strelec tekme. Vselej sta bila nerazdružljiva, nič drugače ni v španskem klubu. Omić bi z največjim veseljem igral z njim tudi v reprezentanci, a je prostor le za enega naturaliziranega košarkarja. Kot zadnji je to mesto dobil Anthony Randolph. Kako bo z Američanom, ki ima slovenski potni list, v junijskih kvalifikacijah za olimpijske igre, še ni znano. Zdaj so na Košarkarski zvezi Slovenije začeli postopek naturalizacije Američana Jordana Morgana, ki je nekdaj igral za Olimpijo. "Iskreno povedano, ni moja stvar, komu bodo dali potni list. To je odločitev predsednika in odgovornih na zvezi. Naj delajo, kar mislijo, da je najboljše za ekipo in celo državo," pravi Omić.

Ne pripada čast vsakemu košarkarju, da v kakovostnem prvenstvu, kot je špansko, pride do naziva MVP kroga. Kaj vam ta dosežek pomeni?

Veliko, ker sem potreboval takšno tekmo. Celotna sezona je na neki način dobra. Gre, kot mora iti. Vsi smo zadovoljni. Ta tekma je bila pa fenomenalna. Nadaljevati moram trdo delo in poskušati igrati na takšen način.

Kako ste nasploh zadovoljni v Badaloni? Verjetno z družino zelo uživate. Večkrat ste že poudarili, da vam je Španija zelo pri srcu.

Nimam česa dodati. Španija je zame drug kontinent. Lepo je igrati in živeti tu. Uživamo. Vsi te lepo sprejmejo. Liga je najboljša v Evropi. Večkrat sem že rekel, da je Španija lepa država. Mesta so lepa, ljudje prijazni, sproščeni. Vsi radi pomagajo. Vse je super.

Sezona se za klub ni najbolje začela, nato pa vam je uspelo pognati kolesja na prave obrate.

Na začetku je bilo težko, ker nismo bili v dobrem ritmu. Ko smo začeli zmagovati, je bilo lažje. Ko zmagaš, se ti odpre še za naslednje tekme. Pomembno je, da držimo ritem in na vsaki tekmi damo svoj maksimum.

Uspešni ste tudi v Evropi. Igrali ste v skupini s Cedevito Olimpijo in napredovali. Kakšne cilje imate v Eurocupu?

Prvotni cilj je bil, da se uvrstimo v TOP 16. Po dolgem času je klub prišel v Evropi tako daleč. Velik plus je. Enako za igralce. Delati moramo naprej in se truditi na parketu. Poizkusili bomo priti med najboljših osem ekip. Če nam bo to uspelo, bo za klub velik uspeh.

Ne le, da imate ob sebi ženo in otroka, ampak tudi Klemna Prepeliča. Povezana sta že vrsto let, zdaj sta še tu.

Vse je isto kot v reprezentanci, Olimpiji. Isto je. Saj veste, kako je ...

Ali sta kaj bolj resna, ker sta zdaj oba očeta?

Vedno sva bila resna, ko je bila tekma ali trening. V Španiji sva še bolj povezana. Trudiva se in delava vse, da bi bil klub uspešen. Vendarle sva izven Slovenije že več let in sva z leti postala bolj zrela, izkušenejša. Na parketu ni heca, izven njega pa se razumljivo kdaj pošalimo.

"S selektorjem sva se pogovarjala poleti, ko sem bil v Ljubljani. Nič takšnega o reprezentanci, ali bom igral ali ne. Mislim, da bo prišel čas, ko se bova pogovorila in dogovorila." Foto: Grega Valančič/Sportida Verjetno pa sta tista, ki v garderobi skrbita za pozitivno vzdušje.

Seveda. Treba je motivirati celotno ekipo. Ne igrava pa na igrišču le midva. Imamo še druge. Vsako tekmo moramo iz sebe iztisniti zadnji atom moči. Moja motivacija je družina. Ko prideta žena in otrok na tekmo, mi je lažje. Boljše se počutim, kajti imam ob sebi veliko podporo.

Ali se s Prepeličem kaj pogovarjata tudi glede slovenske reprezentance?

Ne, ne pogovarjava se. On bo zagotovo prišel, ker je vedno na voljo. To je izjavil.

Kako je z vami? Ste kaj v stiku s selektorjem ali predstavnikom Košarkarske zveze Slovenije?

Od zveze ni nihče stopil v stik z mano. S selektorjem sva se pogovarjala poleti, ko sem bil v Ljubljani. Nič takšnega o reprezentanci, ali bom igral ali ne. Mislim, da bo prišel čas, ko se bova pogovorila in dogovorila. Slišal sem se tudi z direktorjem reprezentance Matejem Likarjem. Videli smo se, pogovarjali pa o splošnih stvareh, družini.

Vedno bi dal vse za slovensko reprezentanco. Foto: Vid Ponikvar Ko ste decembra gostovali z Joventutom v Ljubljani pri Cedeviti Olimpiji, je kdo z zveze prišel do vas?

Ne, nihče ni prišel.

Kako gledate na to, da naj bi dali slovensko državljanstvo Jordanu Morganu?

Iskreno povedano, ni moja stvar, komu bodo dali potni list. To je odločitev predsednika in odgovornih na zvezi. Naj delajo, kar mislijo, da je najboljše za ekipo in celotno državo. Tu nimam česa komentirati. Na koncu ni pomembno, kaj rečem. Osredotočen sem na Joventut.

Pa vas reprezentanca zanima, čeprav ste vselej v negotovosti?

Seveda bi me zanimala. Nikoli nisem rekel in ne bom rekel, da ne bi igral. Upam, da se bodo stvari uredile, da bo prišlo do razuma in pogovora med vsemi nami. Vedno sem bil prvi navijač slovenske reprezentance in vedno bom priskočil na pomoč. Morali bi se le pogovoriti. Če razmišljajo drugače, nimam česa komentirati. Upam, da jim bo uspelo, da bo vse super, da bodo zmagovali in se uvrstili na olimpijske igre.