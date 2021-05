In novi košarkarski selektor je …

Natančno 75 dni po zadnji tekmi v kvalifikacijah za EuroBasket 2022 in 55 dni pred uvodnim srečanjem olimpijskih kvalifikacij v Kaunasu je napočil trenutek za imenovanje novega selektorja aktualnih evropskih prvakov.

Vodstvo KZS bo novega šefa izbrane vrste na novinarski konferenci predstavilo ob 13.00. Zdi se, da je prvi favorit trener ruskega Zenita Xavi Pascual, pri KZS pa vztrajajo, da sta kandidata tudi zadnji vršilec dolžnosti Aleksander Sekulić in grški strokovnjak Dimitrios Itoudis.

Do danes je sicer Slovenijo vodilo dvanajst selektorjev, nazadnje v dveh Fibinih kvalifikacijskih oknih Aleksander Sekulić.

Prva naloga novega selektorja čaka že prihodnji mesec, ko se bo reprezentanca zbrala v kvalifikacijah za nastop na olimpijskih igrah v Tokiu, Slovenija si bo vizo za OI poskušala izboriti na turnirju v Kaunasu.

Aleksander Sekulić je Slovenijo vodil v zadnjem delu kvalifikacij za EuroBasket 2022 Foto: Vid Ponikvar

Vsi slovenski košarkarski selektorji Zmago Sagadin: Kval. za OI 1992, EP 1995

Janez Drvarič: EP 1993

Andrej Urlep: EP 1997

Boris Zrinski: EP 1999 in 2001

Slobodan Subotić: EP 2003

Aleš Pipan: EP 2005 in 2007, SP 2006 in kvali. za OI 2008

Jure Zdovc: EP 2009, SP 2014 in EP 2015

Memi Bečirović: SP 2010

Božidar Maljković: EP 2011 in 2013

Igor Kokoškov: EP 2017

Rado Trifunović: kvali. SP 2019 in kvali. EP 2021/2022

Aleksander Sekulić: kvali. EP 2022

Foto: Guliverimage Bo novi selektor vodil tudi Dončića?

Slovenija je redni udeleženec evropskih prvenstev, trikrat pa je nastopila tudi na svetovnih prvenstvih. Na olimpijski krst še čaka. Največjemu športnemu tekmovanju je bila najbližje pred 29 leti, ko jo je od Barcelone 1992 na odločilni tekmi proti Skupnosti neodvisnih držav ločil en sam koš.

Možnosti izbrane vrste v boju za OI bodo v dobršni meri odvisne od razpoložljivega kadra. Jasno je, da v Kaunas ne bo potoval Goran Dragić, ki vztraja pri reprezentančni upokojitvi. Težava se pojavlja tudi pri vprašanju naturaliziranega igralca, saj zaradi poškodb ne bosta ne voljo ne Anthony Randolph in ne Jordan Morgan.

V zraku pa bo še nekaj časa viselo tudi vprašanje sodelovanja obeh košarkarjev iz lige NBA. Za Vlatka Čančarja in Luko Dončića namreč velja, da bi lahko reprezentanci na pomoč priskočila, če se Denver ali Dallas ne bi uvrstila v finale zahodne konference lige NBA.

Kako na olimpijske igre?



Slovenska reprezentanca bo igrala na enem od štirih kvalifikacijskih turnirjev, in sicer v Kaunasu (ostale tri gostijo Split, Beograd in Victoria. V prvem delu turnirja se bo pomerila s Poljsko in Angolo. Dve od treh ekip se bosta prebili v polfinale, podobno v sosednji skupini, v kateri bodo nastopale Litva, Venezuela in Južna Koreja. O potnikih na OI bo nato odločala finalna tekma.