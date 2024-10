Ilirija drugo ligo ABA odprla s porazom

Košarkarska ekipa Ilirije je na prvi tekmi skupinskega dela regionalne lige Aba 2 v Tivoliju izgubila proti Borcu iz Banjaluke z 62:70 (20:16, 26:33, 46:52). V skupini D igrata še Šibenka in Zlatibor.

Varovanci Stipeta Modrića so dvoboj nekoliko bolje začeli in imeli ob koncu prve četrtine devet točk naskoka (19:10). V 14. minuti je bilo na semaforju še 26:19 za Ljubljančane, nato pa do konca polčasa niso dosegli več niti točke.

Banjaluka je dosegla 14 zaporednih točk, sredi tretje četrtine pa je bila njihova prednost prvič dvomestna (44:34). Do konca dvoboja si je Ilirija prizadevala priti do tesne končnice, a je zasedba iz BiH ves čas ohranjala varno prednost.

Pri domačih je Anej Orel ob desetih pobranih skokih dosegel 16 točk, Tim Tomažič 12, 11 pa jih je dodal Kur Malith Jockuch (6 skokov). V oči bode predvsem slab met za tri točke, saj so Ljubljančani zadeli le štiri od 21 poskusov izza črte. Pri gostih je 21 točk dosegel Vuk Bošković.

Foto: Grega Valančič

V drugem krogu bo Ilirija gostovala pri Šibenki, tekma bo na sporedu 17. oktobra.

V regionalni ligi Aba 2 od slovenskih predstavnikov nastopajo še košarkarji domžalskega Kansai Heliosa. Ti so v prvem krogu v skupini A premagali Cedevito Junior s 87:79, v drugem pa bodo 9. oktobra gostili Tivat.

V nadaljevanje tekmovanja se bosta uvrstili po dve najboljši ekipi iz vsake od štirih skupin. Sledil bo še en skupinski del, nato pa izločilni boji najboljše četverice.

