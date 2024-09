Kansai Helios ligo Aba 2 začel z zmago v Zagrebu

Košarkarji domžalskega Kansai Heliosa so uspešno začeli tekmovanje v ligi Aba 2. V prvem krogu skupine 2 so v Zagrebu premagali Cedevito junior s 87:79 (21:16, 18:25, 21:14, 27:24).

Liga Aba 2, v kateri bo poleg Domžalčanov od slovenskih klubov igrala še Ilirija, bo v novi sezoni potekala po spremenjenem sistemu. Kansai Helios je v skupini s Cedevito Junior, MZT Skopjem in Tivatom, v nadaljnje tekmovanje pa se bosta uvrstili prvi dve ekipi.

Sodeč po prvi tekmi bo resen kandidat za napredovanje Kansai Helios. V Zagrebu so sicer domači grozili vse do zadnjih minut, slabe tri minute pred koncem so Slovenci vodili le za točko (76:75), toda Blaž Mahkovic in Lovro Urbiha sta tekmo z zadetima trojkama pripeljala v mirne vode.

Mahkovic je bil s 23 točkami najučinkovitejši igralec tekme, Jure Špan jih je dosegel 15, zadel je štiri od 13 ekipnih trojk, tri trojke je prispeval Jan Copot, ki je tekmo končal pri 12 točkah. Še točko več je v statistiko vpisal Urbiha.

Naslednjo tekmo bo Kansai Helios odigral v sredo, 9. oktobra, ko bo gostil Tivat.