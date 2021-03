Helios kljub 34 točkam Mahkovica še tretjič poražen v Sarajevu

Domžalčani, ki so v ponedeljek na tretjem turnirju sezone uvodoma izgubili proti Borcu Banjaluki, nato pa v sredo še proti Podgorici, so doživeli nov poraz, skupno že devetega, tako da ostajajo na dnu lestvice 14-članske lige. Tudi edino zmago so dosegli za zeleno mizo, saj se njihov nasprotnik na prvem turnirju v Srbiji zaradi okužb z novim koronavirusom ni pojavil na igrišču.

Tokrat so bili proti Slobodi večji del tekme povsem enakovreden tekmec, še v zadnji četrtini vodili tudi za osem točk (71:63), toda v zadnjih minutah so vse skupaj zapravili in se minuto in dvajset sekund pred zadnjo sireno sami znašli v zaostanku za osem točk. Od Heliosovega vodstva za osem točk je tekmec do konca tekme naredil delni izid 21:4.

Pri Heliosu je izstopal Blaž Mahkovic s 34 točkami, dvomestno število točk pa je dosegel le še Tadej Ferme (11), pri Slobodi jih je Aleksa Stepanović dosegel 16.