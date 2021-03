Domžalčani izgubili v zadnji sekundi

Domžalčani, ki so v ponedeljek na tretjem turnirju sezone uvodoma izgubili proti Borcu Banjaluki, so doživeli nov poraz, skupno že osmega, tako da ostajajo na dnu lestvice 14-članske lige. Tudi edino zmago so dosegli za zeleno mizo, saj se njihov nasprotnik na prvem turnirju v Srbiji zaradi okužb z novim koronavirusom ni pojavil na igrišču.

Helios Suns so bili sicer tokrat tudi v igri za zmago, saj so 15 sekund pred koncem s prostima metoma izenačili na 85:85, toda dve sekundi pred zadnjo sireno so Podgoričani prek Novaka Musića dosegli zmagoviti koš.

Najboljši strelec Heliosa je bil Mihailo Sekulović z 20 točkami, pri Podgorici sta jih Musić in Vladimir Tomašević dosegla po 17.

V Sarajevu bodo Helios Suns odigrali še tekmo 10. kroga, in sicer v soboto ob 16. uri proti moštvu Sloboda Užice.

Preberite še: