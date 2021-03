Helios znova poražen v Aba 2

Košarkarji Helios Suns so tretji turnir lige Aba 2 v Sarajevu v Bosni in Hercegovini začeli s porazom. V sedmem krogu regionalnega tekmovanja je bil boljši Borac Banjaluka z 79:74 (15:25, 32:46, 59:61).

Domžalčani po osmih odigranih tekmah še naprej ostajajo pri dnu 14-članske lige ob le eni zmagi in sedmih porazih. Tudi edino zmago so dosegli za zeleno mizo, saj se njihov nasprotnik na prvem turnirju v Srbiji zaradi okužb z novim koronavirusom ni pojavil na igrišču.

Helios Suns so ves prvi polčas narekovali ritem in si priigrali visoko prednost 14 točk ob polčasu. Tudi sredi tretje četrtine so vodili za 12, nato pa se je prednost povsem stopila. V zaključku dvoboja je Borac prišel do neulovljive prednosti in zmagal s petimi točkami razlike.

Najboljši strelec Domžalčanov je bil Blaž Mahkovic z 19 točkami, še štiri več je za Borac dosegel Američan Hayden Lescault.

V Sarajevu bodo Helios Suns odigrali še dve tekmi. V devetem krogu bodo v sredo (14.00) igrali proti Podgorici, v desetem krogu pa še proti moštvu Sloboda Užice. Tekma bo v soboto ob 16. uri.

