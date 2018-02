Goran Dragić jezno odgovoril avstralskemu politiku

Vpoklic na tekmo All Star

Pisali smo že o besedah avstralskega politika, ki je kar v parlamentu izrazil ogorčenje nad tem, da je Goran Dragić dobil prednost pred Avstralcem Benom Simmonsom na tekmi All Star, ki bo ta konec tedna v ZDA. Zdaj je najboljši slovenski košarkar Timu Wattsu odgovoril in bil precej neposreden.

Goran Dragić je avstralskemu politiku jezno zabrusil, naj se ne vmešava v šport. Foto: Reuters

"Nihče z več kot dvema delujočima možganskima celicama ne bi dal prednosti Goranu Dragiću pred Benom Simmonsom," je prejšnji teden dejal Tim Watts in dvignil precej prahu tudi v ligi NBA.

Seveda so njegove besede prišle tudi na uho najboljšega košarkarja Miami Heat, ki je na njih odgovoril. "Je res to rekel v parlamentu?" je novinarja floridskega časopisa Sun Sentinel s povišanim glasom najprej vprašal Goran Dragić, ki je bil na tekmo All Star kot prvi slovenski košarkar v zgodovini vpoklican naknadno po poškodbi zvezdnika Cleveland Cavaliers Kevina Lova.

"Najprej naj se briga za svoje stvari in ljudi. Naj opravlja svoje delo v parlamentu in se ne vmešava v šport. Ne vem, kaj bi še rekel. To ni stvar, o kateri bi lahko odločal on," je še povedal 31-letni slovenski veteran lige NBA, ki v najmočnejšem košarkarskem tekmovanju na svetu nastopa že deseto leto.

Ben Simmons je razočaran, ker ga ne bo zraven na glavni tekmi All Star vikenda, ki je pred nami. Foto: Reuters

Ben Simmons: Ne vem, kaj tekma All Star sploh še je

Košarkar Philadelphia 76ers Ben Simmons je novo priložnost za nastop na tekmi največjih zvezdnikov lige NBA, ki jo bo 18. februarja gostil Los Angeles, naknadno videl po poškodbi zvezdnika New York Knicks Kristapsa Porzingisa.

Toda tudi takrat je še drugič zapored ostal brez vabila, prednost pred njim je dobil Kemba Walker (Charlotte Hornets).

"Ne vem več sploh, kaj tekma All Star pomeni," je bil po novi košarici razočaran 21-letni avstralski košarkarski as.