Golemac pred pomembno evropsko preizkušnjo pozval navijače

Današnja tekma 17. kroga skupinskega dela EuroCupa bo za izbrance glavnega trenerja Jurice Golemca zadnja domača v rednem delu sezone. Do konca tega bodo prihodnji teden odigrali le še eno tekmo, in sicer pri Promitheasu v grškem mestu Patras. V današnji obračun Cedevita Olimpija vstopa z nizom 12 zaporednih zmag v obeh mednarodnih tekmovanjih, od tega so jih ljubljanski košarkarji šest v nizu zabeležili v evropskem pokalu. Pretekli teden so v Stožicah ugnali Umano Reyer iz Benetk z rezultatom 105:90, v nedeljo pa so Ljubljančani v Tivoliju po drami z rezultatom 81:79 ugnali beograjski Partizan.

Jurica Golemac je pred tekmo opozoril na nasprotnikov skok. Foto: Luka Vovk/Sportida

"Valencia je močen tekmec, ki je trenutno pri vrhu naše skupine v EuroCupu in hkrati pri vrhu lestvice španskega državnega prvenstva. Nimamo veliko časa za analizo, zato se bomo skušali čim bolje pripraviti in regenerirati pred sredino tekmo. Paziti bomo morali na njihov skok, saj so v tem segmentu igre med najboljšimi ekipami v Evropskem pokalu. Navijače vabim, da se nam tudi v Stožicah pridružijo v čim večjem številu," je privržence ljubljanske ekipe na tekmo povabil trener Jurica Golemac.

Edo Murić z nestrpnostjo pričakuje obračun. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Valencia ima v rednem delu sezone EuroCupa po 16 odigranih tekmah 11 zmag in pet porazov. Enega od teh je Špancem decembra zadala tudi Cedevita Olimpija, ki je bila v Valencii takrat boljša z rezultatom 97:85. Na zadnjih štirih tekmah rednega dela Evropskega pokala je Valencia sicer slavila tri zmage, nad Virtusom, JL Bourgom in Umano Reyer, v zadnjem kolu pa si je prejšnji teden privoščila spodrsljaj proti turški ekipi Frutti Extra Bursaspor (89:92).

"Valencia je odlična ekipa, ki je zagotovo sestavljena za to, da osvoji naslov prvaka EuroCupa in da prihodnjo sezono zaigra v evroligi. Gre za izjemen klub, izjemne igralce, zato bomo morali prikazati zelo dobro igro. Upam, da bodo Stožice polne in da bomo imeli veliko pomoči s tribun, saj nam navijači zagotovo dajo močan veter v hrbet. Mi smo pripravljeni, komaj čakamo, da se tekma začne in da se znova pomerimo z ekipo Valencie," pa je pred srečanjem dejal slovenski reprezentant Edo Murić.

EuroCup, skupina B, 17. krog Torek, 29. marec:

Virtus Bologna : Gran Canaria 70:68

Hackett 14, Šengelia 11 (9 sk.); Ennis 19, Balcerowski 12 Ulm : Bursaspor 72:86

Christon 20, Blossomgame 14 (8 sk.); Hayes 25 (11 sk.), Dudzinski 14 Sreda, 30. marec:

19.00 Budućnost - JL Bourg

20.00 Cedevita Olimpija - Valencia

20.00 Venezia - Promitheas Lestvica:

1. Gran Canaria 17 tekem – 12 zmag

2. Valencia 16 - 11

3. Virtus Bologna 17 – 10

4. Budućnost 16 – 9

5. Cedevita Olimpija 16 – 9

6. Bursaspor 17 – 8

7. Venezia 16 – 7

8. Ulm 17 – 7

9. JL Bourg 16 – 5

10. Promitheas 16 – 4

